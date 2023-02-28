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首頁 / 國際

聊天機器人夯馬斯克想跨足 傳積極延攬AI研究員

2023/2/28 18:04
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（中央社紐約27日綜合外電報導）知情人士指出，電動車商特斯拉執行長馬斯克近幾週接洽人工智慧（AI）研究員，洽談成立實驗室，開發OpenAI聊天機器人ChatGPT替代品事宜。

路透社引述科技新聞網站The Information報導，電動車商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）忙著延攬最近離開Alphabet旗下DeepMind AI的研究員巴柏許金（Igor Babuschkin）。

ChatGPT是由OpenAI開發的文字型聊天機器人，能應要求撰寫散文、詩詞甚至電腦程式碼，在矽谷受到注目。

馬斯克2015年和矽谷投資人阿特曼（Sam Altman）共同創辦OpenAI，但2018年離開這間非營利新創公司的董事會。最近他曾表示， OpenAI「厲害的可怕」。

報導引述巴柏許金說，馬斯克與巴柏許金已討論籌組團隊進行人工智慧研究，但討論仍在初步階段，尚無開發特定產品的具體計畫。

根據報導，巴柏許金還說，尚未正式加入馬斯克的計畫。

記者目前無法聯絡上馬斯克與巴柏許金詢問看法。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120228

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