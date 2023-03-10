習倡科技自立後 上海巴斯德研究所改名歸中國管

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（中央社台北10日電）中共領導人習近平於中國年度兩會倡議實現高水準科技自立自強後，法國巴斯德研究所證實，已於去年底決定停止與中國科學院共管中國科學院上海巴斯德研究所，之後由中科院自行管理並改名。

中國媒體澎湃新聞今天報導，國際知名科學雜誌「自然」（Nature）8日披露，著名的法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）宣布中斷與中國科學院合作，並撤離中國科學院上海巴斯德研究所。

報導說，巴斯德研究所和中國科學院都沒有答覆，有關合作終止後資金該如何分割。

法國巴斯德研究所一位發言人告訴自然雜誌，雙方此前展開一年的溝通，巴斯德研究所決定在去年12月停止與中國科學院共同領導中國科學院上海巴斯德研究所。

他說，這番選擇是為了開始新一輪的對話，以改善兩個組織之間的關係，並找到一種更有成效的合作方式，未來中國科學院上海巴斯德研究所將由中國科學院全權管理並改名。

中國科學院則說，兩個研究所正積極探索新的合作方案，而非採用聯合研究所的形式，以更妥善因應傳染病研究的全球挑戰。

自然雜誌說，尚無法得知中法科研機構終止合作的具體原因，但許多科學家對此感到訝異。

曾與中國科學院上海巴斯德研究所合作的香港大學自然保護生物學家胡麗詩（Alice Hughes）表示，這可能象徵著科學夥伴時代的結束。

曾在上海巴斯德研究所任事的武漢大學病毒學家藍柯則說，這僅是個案，中國仍鼓勵國際間的科學合作。

日本福祉村醫院（Fukushimura Hospital）醫師及病毒學家豊田哲也（Tetsuya Toyoda）曾於2005年至2010年在上海巴斯德研究所，他告訴自然雜誌，上海巴斯德培養許多生物安全和病毒學的研究人員。

據法國巴斯德研究所官網，巴斯德研究所是非營利性基金會，成立於1887年，並與世界衛生組織等主要國際科學機構以及世界各地的許多組織、基金會、研究機構和大學等，開發許多重大國際項目。

中國科學院上海巴斯德研究所於2004年10月11日揭牌成立，原本由中國科學院、上海市人民政府和法國巴斯德研究所，在上海簽署合作協議。

不過自2017年起，上海巴斯德研究所的共建方變更為中國科學院和法國巴斯德研究所，2020年1月2日，中國科學院黨組把上海巴斯德所納入直屬事業單位管理序列。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120310