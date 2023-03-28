鄭文燦：元宇宙正在上坡階段 可實現真正數位民主

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（中央社記者吳家豪台北28日電）多元宇宙應用聯盟今天在智慧城市展中宣布成軍，行政院副院長鄭文燦表示，元宇宙現在是上坡階段，預計10年內元宇宙創造的虛擬世界將是每個人以及每天要面對的，有數位身分可以自由翱翔，實現真正的數位民主。

鄭文燦指出，台灣很多發展都是跳躍式，擁有很好的硬體條件。台灣經常使用網路人口已達總人口9成，「連阿公、阿嬤也會用」，民眾在網路上經常互動的時間已經與工作時間一樣多。

他說，未來課題是如何透過元宇宙及擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等數位科技創造不同應用，結合生態系形成不同主題的服務與產業。他曾參觀5G工廠，透過異地指導方式，讓檢測維修工作更容易完成，也曾看過5G文化展演，讓數位演唱會增加歌手與觀眾的互動。

鄭文燦強調，元宇宙是快速發展的產業，在這個時間點成立聯盟很有價值，他會與經濟部、數位發展部、國家發展委員會檢討元宇宙所有應用領域，由政府帶頭點火，盤點哪些部分投資更多預算，希望台灣發展元宇宙的成熟曲線走得更快一點，帶來更多商機，也希望多元宇宙應用聯盟成立後，台灣在軟體和服務形成的產業可以賺到更多錢。

鄭文燦打趣說，元宇宙讓世界變得非常接近，每個人在元宇宙可以形成各種不同互動，也許有一天實體競選總部也會消失，變成虛擬競選總部。

多元宇宙應用聯盟由遠傳電信執行副總經理暨資訊長胡德民、宏達電全球業務總經理黃昭穎擔任首屆雙會長，創始會員49家，以製造工業、零售電商、綠色永續、醫療照護、文化娛樂、教育學習、公益治理為主題，希望搭起政府、技術方、應用方及新創合作平台，搶攻元宇宙市場商機。

黃昭穎認為，多元宇宙應用聯盟最重要的意義在於集結台灣元宇宙相關產業，以凝聚眾人之力的平台，將服務應用的產業與場景需求拉在一起，透過主題輸出元宇宙解決方案，加速元宇宙應用的落地，同時快速對接成為國際元宇宙產業的策略夥伴。

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黃昭穎指出，元宇宙一詞在2021年獲得比較多的關注，一開始外界認為是虛無飄渺概念，有不同的定義和解釋，經過1、2年發展有很大轉變。今年在美國消費性電子展（CES）、世界行動通訊大會（MWC）不僅看到相關產品和技術，更在世界各國場館看到產業應用，包含電信服務、智慧醫療、智慧製造、學校教育、智慧城市等。

黃昭穎說，聯盟今天成立，是在對的時間點遇見對的人，集結各家廠商，組成國際隊、打國際盃。現在元宇宙發展有各自的技術，台灣也需要積極參與國際標準制定相關組織。（編輯：林淑媛）1120328