Google將推廣告資訊公開中心 提升廣告透明度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）Google今天宣布將推出全新工具「廣告資訊公開中心」，記錄在Google平台包含Google搜尋、廣告聯播網、YouTube等已經通過驗證的廣告客戶資料，開放使用者搜尋廣告主並查看相關資訊。

Google今天在官方部落格發布2022年度廣告安全報告，分享過去一年如何為使用者打造更安全、個人化的廣告體驗。在2022年，Google新增或更新29項適用於廣告客戶及發布商的政策，包括在金融服務廣告驗證計畫中納入10個新的國家與地區、擴大實施青少年保護措施及加強選舉廣告政策。

2022年Google移除超過52億則廣告、限制43億則以上的廣告，並將超過670萬個廣告客戶帳戶停權；相較於2021年，Google移除的廣告增加20億則。

另外，Google也阻擋或限制超過15億個個人發布商網頁放送廣告，並針對超過14萬3000個發布商網站採取更廣泛、網頁層級的違規處置。

去年10月Google推出「我的廣告中心」，協助使用者控管YouTube、Google搜尋與探索中顯示的廣告類型。使用者可以藉由這項工具限制敏感廣告類別，進一步了解哪些資訊會被用來量身打造個人化廣告。

在「我的廣告中心」推出的3個月內，全球已有超過7000萬造訪人次，其中超過20%的造訪使用者，會同時調整他們的廣告偏好設定。

Google也投入大量資源，為使用者提供有關廣告客戶的實用資訊，從2020年開始驗證廣告客戶身分，至今已於超過240國家或地區實施。

2021年Google在美國推出廣告客戶頁面，呈現通過驗證的廣告客戶的基本資訊，例如廣告客戶所在位置、提供的業務類型及最近放送過的其他廣告等，在2022年已將廣告客戶頁面計畫擴展至全球。今年Google即將推出全新工具「廣告資訊公開中心」，能讓使用者搜尋廣告主並查看相關頁面。（編輯：楊蘭軒）1120329