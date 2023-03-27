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媒體與平台第2輪對話 Google共榮案會重視新聞業訴求

2023/3/27 15:05（3/28 01:16 更新）
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數位部27日舉行媒體跟數位平台Google第2輪對話。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位部今天舉行媒體跟數位平台Google第2輪對話，雙方都肯定Google先前提出「台灣新聞數位共榮基金」作法，且落實方案時會重視新聞產業訴求，新聞產業公協會也喊話政府盼加速立法。

數位部今天跟文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）共同召開新聞產業與大型數位平台的第2輪對話會議，由Google跟媒體公協會進行對話，討論近3小時。

平台方由Google與其合作的數位經濟暨產業發展協會（DTA）共7名代表出席，新聞業由4大公協會台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等共推派8名代表與會。

數位部表示，雙方達成共識包含2點，第一，雙方認同健全的新聞產業環境有助於推動民主社會，應追求共榮雙贏；第二，新聞產業代表肯定Google委託DTA執行共榮方案的努力，並呼籲各界皆應重視新聞產業現階段的困境與訴求。共榮基金由Google委由DTA運作，落實方案時會重視新聞產業訴求。

新聞公協會也發布共同主張，除了肯定Google作法外，也希望Google正面回應媒體訴求，儘快建立夥伴機制下的推播、分潤的良性機制，以及公平合理付費的共榮方案；也呼籲儘速落實共同打擊盜版、內容農場、詐騙冒用、版權蟑螂等問題的快速停損機制。

新聞公協會也向政府喊話，呼籲政府部門加速立法進度，整合各方意見，努力健全媒體生態。

Google則認為，今年3月宣布的「台灣新聞數位共榮基金」是目前最能回應新聞業的務實方案，也是對新聞產業及公眾有利的作法。Google不使用新聞媒體產製的內容盈利，而是免費提供連結，將有價值流量帶入新聞業者網站，增加接觸更多網路使用者。（編輯：趙蔚蘭）1120327

#Google
#數位部
#台灣新聞數位共榮基金
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