台發展AI對話引擎 杜奕瑾：不必跟ChatGPT一樣

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（中央社記者吳家豪台北1日電）ChatGPT掀起人工智慧（AI）浪潮，台灣將推動發展「可信賴AI對話引擎」。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾說，台灣不需要打造跟ChatGPT一樣的東西，應該從解決台灣需求出發，也要有人「做莊」集結本土語料，可避免被某些公司壟斷技術的風險。

國家科學及技術委員會3月30日宣布，在產官學共識下，將推動台灣發展「可信賴AI對話引擎」，提供一個讓政府、業者在各自專屬需求與領域下，可應用的對話模型，並預期在不同階段逐步釋出預訓練模型。

杜奕瑾接受中央社記者採訪時直言，「台灣如果做一個跟ChatGPT一樣的東西，就沒有什麼意義了」，應該先思考台灣為什麼需要做生成式語言模型。

他認為，台灣自行發展生成式語言模型，比較偏向「防守」性質。OpenAI公司開發的ChatGPT已經變成一種商業AI模式，如果倚賴OpenAI的AI服務，可能以後會變得沒有選擇，就像台灣很多數位服務都依賴國外業者，有一點「數位殖民地」的感覺。

杜奕瑾建議以台灣的場域和應用為主，去訓練自己的大型語言模型，就像台灣人工智慧實驗室訓練語音辨識模型「雅婷」的思維，如果拿國際上的語音辨識模型用在台灣，對於中文、英語和台語夾雜的語音，辨識能力並不好，才決定自己訓練模型，目的是為了解決台灣的需求。

杜奕瑾說，台灣具備演算法和算力相關能力，可以訓練大型語言模型，但需要有人「做莊」，把本土語料集結起來訓練模型。

他也提到，如果未來語言模型都由某幾家公司提供，可能會變成「超級強權」。「當一個技術成熟，你又太倚賴某一家公司的話，會有一些壟斷的風險」，台灣應該打造的是讓產業可以信賴、快速的解決方案。

代工廠和碩董事長童子賢指出，台灣如果擁有自己的大型語言模型，當然很好，但是要找出商業模式，避免浪費資源。

童子賢表示，「有些時候自己磨練一個東西，未必達到目的，可是在磨練過程中產生的人才、訓練很多能力，不一定沒有用。」（編輯：郭無患）1120401