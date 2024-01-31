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日本月球探測器順利運作 迎接日落預計2/1起休眠

2024/1/31 16:46
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構昨天透露，降落月表的小型無人探測器SLIM日前重啟運作後順利運轉，但由於著陸點將迎來「日落」，預計在明天太陽能板暫停發電後將進入「休眠」狀態。

日本共同社報導，SLIM於1月20日凌晨降落在月球赤道南側神酒海附近的隕石坑，讓日本成為第5個成功登月的國家。

不過，SLIM降落月表後處於「倒立」狀態，且太陽能面板朝向西側無法發電，一度被關閉電源，直到1月28日陽光方向出現變化後才重啟運作，持續觀測岩石嘗試釐清月球起源。

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日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）用狗的品種進行暱稱的6塊岩石中，SLIM已成功詳細觀測到「貴賓犬」、「秋田犬」、「甲斐犬」、「聖伯納犬」、「柴犬」5塊岩石，並在SLIM重啟運作之後又額外拍攝到另外2塊岩石「土佐犬」及「米格魯」的畫面；未來也預計觀測剩餘的岩石「鬥牛犬」。

SLIM著陸點附近，可能有來自月球深處因隕石撞擊而暴露出的岩石，JAXA將把月球上的岩石成分跟地球上的地函成分進行比較，來調查月球是否起源於地球，或是曾經跟地球發生撞擊的天體。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1130131

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