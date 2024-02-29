YouTube Create測試版台灣上架 短影音創作功能迎戰TikTok

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（中央社記者吳家豪台北29日電）YouTube去年推出免費應用程式YouTube Create，協助創作者編輯短影音Shorts和長影片，外界解讀為力抗TikTok競爭。今天YouTube Create測試版在包含台灣的13個新市場推出，試圖吸引更多創作者。

YouTube雖然仍是青少年資訊來源的主要社群平台，但TikTok近年急起直追，如何吸引大批創作者「帶槍投靠」、搶占年輕觀眾目光，成為各大社群平台積極布局的重點。

YouTube在官方部落格宣布，今天在台灣及更多國家推出適用於Android平台的YouTube Create測試版，讓創作者能將更多心力放在發揮創意上，為影片帶來更好的成效。

YouTube說明，創作者用手機錄完影片後，只要將影片直接上傳到YouTube Create，就能開始編輯。YouTube Create提供免權利金的音樂庫，能為影片搭配最適合的音樂，不必擔心著作權聲明問題。

為了更方便在影片適當時機加入轉場效果，YouTube Create提供節拍搭配工具，點擊「找出節拍」選項後，最容易引起注意的音樂節奏就會自動出現，並在時間軸的相應位置加入標記，讓創作者可以輕鬆配合節拍調整影片片段。

此外，YouTube Create可以自動移除背景噪音，讓觀眾清楚聽見創作者的聲音，還可以運用自動字幕功能來轉錄及編輯影片字幕。（編輯：林淑媛）1130229