興大跨國研究 台灣乾旱衝擊森林生態及半導體產業

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）中興大學森林系攜手中央研究院、美國猶他州立大學的跨領域研究顯示，台灣的乾旱對森林生態系統碳吸存能力的改變及對全球半導體產業經濟影響衝擊甚大。

中興大學今天發布新聞稿指出，這項「當森林屏息： 乾旱加劇是否會危害森林碳匯？」的研究，聚焦在台灣近年乾旱對森林生態系統碳吸存能力的改變，結果揭示，乾旱不但讓台灣高科技產業面臨水資源短缺，持續低落的地下水條件也削弱森林的碳匯能力。

此研究結合現地通量觀測技術、先進衛星觀測、林火事件紀錄與環境物理數據，深入剖析乾旱對台灣亞熱帶森林碳固存能力的嚴重影響。

研究顯示，在乾旱期間，台灣先進的偵測系統發現森林生態系統釋放出超過吸收量的二氧化碳，短暫失去其作為碳匯的自然功能，乾旱促成森林大火的發生機率，更加影響碳匯。至於監測地下水位能對碳通量異常提供有1至2個月的預測期，有助於政府監測碳排。

中興大學森林系特聘教授柳婉郁表示，森林面臨前所未有的挑戰，乾旱成為新常態，影響森林生理健康，增加森林生態系環境風險，以碳匯來說，一次森林火災可能把累積百年的碳匯付之一炬。

因此研究指出，必須緊急制定森林管理和減緩氣候暖化的策略，透過自然為本解方來適應這些環境變化與擾動。

論文第一作者、中研院博士陳奕穎指出，台灣的乾旱不僅對於晶片產業造成干擾，還凸顯著一個重大的環境轉變，森林生態系受到乾旱的「擾動」後，是否由碳吸存轉變成碳排放，可運用通量觀測技術監測森林生態系統的健康狀態及碳吸存能力。

美國猶他州立大學植物、土壤氣象學系教授王世宇指出，乾旱對台灣晶片製造業的影響極為重大，潛在的長期環境影響同樣不容忽視。這些乾旱可能成為新常態，若不採取措施，對全球碳循環造成深遠影響。

這項研究成果已刊登在國際頂級期刊「環境研究通訊」 （Environmental Research Letters）（編輯：陳清芳）1130304