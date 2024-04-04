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首頁 / 科技

WhatsApp全球大當機後恢復 蘋果也傳服務中斷

2024/4/4 08:10
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（中央社班加羅爾3日綜合外電報導）美國社群媒體巨擘Meta Platforms旗下通訊軟體WhatsApp今天一度當機數小時，導致全球數以千計用戶服務中斷，據報現已恢復運作。蘋果公司今天也傳出多項服務中斷。

路透社報導，WhatsApp在社群媒體平台X上發文表示問題已解決。

斷線問題追蹤網站Downdetector數據顯示，這波當機高峰期影響美國超過2萬4000名WhatsApp用戶，Instagram用戶也通報超過5000起當機狀況。

根據DownDetector數據，美國仍有約1000人面臨Instagram問題。

DownDetector數據顯示，WhatsApp當機影響了印度、英國和巴西數以千計用戶。

根據蘋果公司（Apple）狀態頁面，美國用戶遭遇多項蘋果服務中斷，包括App Store、Apple TV+和Apple Music。

根據Downdetector數據，約6400名App Store用戶在當機高峰期通報問題。

DownDetector也顯示Apple TV+和Apple Music的1000多個用戶通報當機。

Meta和蘋果均未立即回應路透社置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130404

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