彭博：蘋果擬9月10日發表新品 AI是亮點

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的話報導，蘋果計劃於9月10日舉行今年最大規模的產品發表會，屆時將會推出最新的iPhone手機、手錶和AirPods耳機。

報導說，蘋果（Apple）正在為這個產品發表日做準備，儘管具體時間尚未公布，不過隨後新手機將於9月20日上市，這是蘋果近年來的典型安排。

路透社尋求蘋果置評，但蘋果沒有立即回應。

路透社提到，分析師認為iPhone 16系列的升級週期強勁，蘋果預計對iPhone系列推出所謂最大規模的軟體升級，其中包括人工智慧（AI）功能。不過此刻三星（Samsung）等競爭對手，早已更快推出了類似服務。

蘋果發布新產品預計能獲得更多收益。儘管在中國的整體業務第3季表現令人失望，蘋果仍押寶AI來吸引買家。中國是蘋果的第3大市場。

蘋果今年在6月的年度開發者大會上宣布外界期待已久的AI策略，將新系統Apple Intelligence技術整合至旗下的應用程式中，包括Siri，並將AI開發公司OpenAI聊天機器人ChatGPT引入裝置。

蘋果目前仍然過度依賴iPhone的銷售。一些分析師表示，新AI功能帶來的任何業績成長，不太可能在短期內實現。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130824