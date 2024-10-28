新加坡科技創新週登場 台灣業者秀AI科技優勢受矚

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（中央社記者吳昇鴻新加坡28日專電）新加坡科技創新週今天舉行，台灣館匯集超過20家業者參與，展示台灣在東協市場中具有優勢的AI數位科技軟體、智慧城市的硬體與供應鏈管理能力以及數位醫療等量能，吸引與會人士參訪圍觀。

新加坡科技創新週（Singapore Week of Innovation and Technology，SWITCH）今天在金沙會展中心舉辦，許多新創領域人士與會，聚焦創新技術等科技應用議題。新加坡副總理王瑞杰也到活動現場與業者互動。

SWITCH由新加坡企業局（Enterprise Singapore）主辦，內容涵蓋創業創新基地參訪、產業趨勢論壇等活動，讓參展業者深入了解新加坡生態，進一步認識東南亞市場。

其中，台灣館由新創品牌「台灣創業島」（Startup Island TAIWAN）、亞灣新創園主辦設立，台灣創業島副總經理烏仕明告訴中央社，此次匯集超過20家業者參與，展示領域包括在東協市場中具有優勢的AI數位科技軟體、智慧城市的硬體與供應鏈管理能力，以及數位醫療等量能。

駐新加坡代表童振源、駐新加坡代表處經濟組長吳文忠等人到台灣館與業者交流。童振源表示，多數業者聚焦數位化領域，包括醫療、銷售、各種視訊連結等方面技術都是台灣優勢。

童振源指出，台灣有品牌，如何在新加坡當地找到通路或合作夥伴，代表處會盡力連結力量，例如連結相關醫療診所、創投公司與當地人脈，讓台灣業者能與相關資金或夥伴對接。

此外，新加坡台北工商協會青商會昨天在新加坡管理大學舉辦台星新創論壇，聚焦東南亞市場應用和科技主題。青商會榮譽會長林奕丞等人出席。（編輯：韋樞）1131028

新加坡科技創新週28日舉行，新加坡副總理王瑞杰（左3）等人到會場與業者互動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年10月28日