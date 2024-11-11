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中國匿蹤戰機殲35A將首度亮相 性能仍是謎

2024/11/11 11:13（11/11 11:38 更新）
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中國匿蹤戰機「殲35A」8日出現在廣東珠海金灣機場上空。（中新社）
中國匿蹤戰機「殲35A」8日出現在廣東珠海金灣機場上空。（中新社）
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（中央社新加坡11日綜合外電報導）中國匿蹤戰機「殲35A」是本週中國國際航空航天博覽會（珠海航展）的重頭戲，這款備受期待的機型研發十多年，但專家說，外界對殲35A的能力所知甚少。

路透社報導，今天是中國人民解放軍空軍建軍75週年紀念日，陸基型的殲35A將於明天首次公開亮相，包括飛行展演。另一款機型殲35的設計目的則是配合中國航空母艦。

軍事分析師說，距離殲35的前身殲31首飛已過了十多年，但對於殲35的性能或匿蹤效果，官方公開的細節很少。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）的專家許瑞麟（Collin Koh）說：「由於解放軍的軍事技術研發通常是個黑箱，我們不會太確定殲35的性能。」

他說：「中華人民共和國的科學家…多年來投入各種與戰機技術相關的科學、技術、工程、數學（STEM）領域和高階研究，包括匿蹤技術，所以我會建議不要加入懷疑論者的行列，斷然否定這款飛機。」

殲35和殲35A由瀋陽飛機工業集團設計、製造，這是國有中國航空工業集團轄下部門之一。中國官方控制的「人民日報」在珠海航展揭幕前報導，殲35A「主要執行奪取和維持制空權的任務」。

這兩款機型都比中國另一款陸基匿蹤戰機「殲20」小很多。估計解放軍空軍有200架殲20在使用中。

殲35A外觀近似洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的F-35戰機。F-35的形狀，從機身到控制面，都是為了盡可能在雷達上縮小存在感而設計。目前外界還不知道殲35機型是否和F-35一樣具有特殊的匿蹤塗料，或難以偵測到的通訊和雷達系統。

中國在高性能的渦輪風扇噴射發動機設計上一直有困難，國內戰機的早期機型是仰賴俄羅斯技術。

但分析師認為，殲31採用中國設計的渦扇-13發動機，殲35A可能配備更先進的渦扇-19，性能可能提升10%。

發動機技術對先進戰機來說至關重要，因為效率攸關更遠的航程、攜帶更多裝備與武器的能力，以及更快的速度。

澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）防務和航空專家雷頓（Peter Layton）說：「在這些航展上，除了機身形狀之外，永遠不會對很多事情太確定…（飛機）採用的發動機一向是個問題。」

鑒於殲35各機型對北京航空母艦計畫的重要性，外國軍事專員和安全分析師正密切關注相關機型的演變。

雖然中國的3艘航空母艦仍在訓練和研發模式，尚未投入東亞以外的遠程行動，但預計一架成功的殲35機型將構成解放軍海軍能力的關鍵部分，於未來數年在域外水域展示武力。

為期6天的珠海航展將於明天到17日舉行。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1131111

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