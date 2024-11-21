川普恐加關稅不確定性增 黃仁勳：完全遵守任何新規

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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）晶片大廠輝達（Nvidia）今天發布財報，執行長黃仁勳被問到川普重返白宮對輝達業務可能造成的影響，他表示無論新政府做任何決定，輝達將「完全遵守隨之而來的任何法規」，輝達逐季應對評估中國方面的業務。

美國總統當選人川普（Donald Trump）競選時曾表示將對中國商品課徵至少60%的關稅，其他國家則課徵10%至20%，引發可能干擾全球供應鏈的疑慮。

政策不確定性的氛圍下，輝達今天發布第3季財報，新一代Blackwell晶片受到關注外，新政府的政策對業務可能造成的影響也受到關切。

「財經內幕」（Business Insider）報導，輝達執行長黃仁勳在財報電話會議上被問及川普關稅計劃和對中國業務影響的預期時表示，輝達「逐季」處理這個問題。

美國媒體財富雜誌（FORTUNE）報導，半導體業籠罩高度不確定性，川普若對全球加徵關稅可能影響輝達，儘管川普對中國採取強硬立場，但未承諾協防台灣的相關言論已對晶片類股形成壓力。台灣為輝達主要供應商台積電的所在地。

科技分析師莫頓森（Ted Mortonson）表示，川普的不可預測性基本上已對所有科技產業產生威脅。

黃仁勳回應相關問題時表示，不論川普政府的政策為何，輝達都將支持政策，「這是我們的最高任務」，黃仁勳說，「我們將完全遵守隨之而來的任何法規」。

根據彭博（Bloomberg News）報導，中國的銷量曾一度占輝達營收的25%，但上一季僅占12%。投資研究機構CFRA Research分析師齊諾（Angelo Zino）表示，與現任政府採取的全面禁令相比，川普若對中國採取更具交易性的做法，可能會使輝達受益。

齊諾在一份報告中指出，中國在人工智慧晶片開發上目前落後一到兩代，根據華府分析團隊，川普有可能願意以合適的價格向其他國家甚至中國提供更先進的AI晶片，同時維持一定的技術領先地位。

不過，川普加徵關稅也可能帶來挑戰，因為輝達有57%的業務來自海外。（編輯：陳承功） 1131121