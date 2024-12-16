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波蘭電玩「巫師IV」超震撼 Ciri打怪迷信與偏見

2024/12/16 10:17
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（中央社記者彭維楀華沙15日專電）根據波蘭電視新聞台TVN24報導，波蘭遊戲開發巨頭CD Projekt Red 13在2024年洛杉磯遊戲大獎（The Game Awards）上正式發布「巫師IV」首支預告片，確認新作的核心主角為Ciri，並宣布遊戲開發已進入全面生產階段。

作為2015年推出的「巫師3：狂獵」的續作，「巫師IV」標誌著此系列遊戲的重大轉折點，遊戲將透過Ciri的視角探索成為巫師的全新挑戰與命運抉擇。

在長達6分鐘的預告片中，Ciri的形象更成熟、更堅韌。她揮舞著鏈式武器，運用魔法藥水打怪，場景設置在一個偏僻的村莊，村莊多年來受到迷信和恐懼的控制。遊戲敘事探討了迷信和偏見的社會問題，通過Ciri的視角展現了「誰才是真正的怪物」這一主題。

遊戲導演卡倫巴（Sebastian Kalemba）表示：「期待已久，終於可以宣布這個消息—我們將開始一個全新的「巫師」傳奇，以Ciri為主角，帶領玩家體驗巫師世界的殘酷和黑暗。」

卡倫巴進一步解釋，儘管預告片並未展示具體的遊戲玩法，但玩家能從中一窺Ciri將面對的挑戰和考驗。遊戲預告由CD Projekt Red與Platige Image聯手打造，使用定製的「虛幻引擎5」（Unreal Engine 5），此一技術標誌著遊戲畫質的飛躍，場景中的細節與光影效果顯得格外生動逼真。

此次遊戲發布預告片與原著作薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）近期出版的11年來首部新書不謀而合，進一步鞏固此知識產權的全球影響力。

值得一提的是，儘管遊戲的商業成功遠超預期，但薩普科夫斯基當初卻僅以3萬5000波蘭茲羅提（約新台幣28萬元）讓出遊戲改編權，後來他形容這一交易是愚蠢的決定。不過，CD Projekt與他達成新的版權協議，並允許他參與影集和遊戲的部分創作過程作為補償。

雖然CD Projekt Red尚未確定「巫師IV」的具體發布日期，但業界分析師推測，遊戲可能會在2026年或2027年之間發布。開發團隊已確認，此遊戲目前已進入全面生產階段，並計劃通過虛幻引擎5提供更具沉浸感的開放世界體驗。

根據CD Projekt Red的內部消息，此遊戲有望在全球遊戲市場創造新的商業記錄，延續「巫師3」5000萬銷量的成功軌跡。Ciri的回歸也讓粉絲無比興奮，網絡論壇和社群中出現大量的玩家討論和預測，認為Ciri的成長與冒險可能比之前的Geralt更吸引人，尤其是她的角色背景已在前作中積累了大量的情感連結和敘事伏筆。

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CD Projekt Red是波蘭最大、最成功的遊戲開發商，以「巫師」系列和「電馭叛客2077」聞名於世。這家開發商在2015年所製作的「巫師3：狂獵」的續集遊戲，獲得了數十個主要獎項，銷量超過5000萬份，使它成為歷史上最暢銷的遊戲之一。

CD Projekt Red的母公司CD Projekt最新財報，2024年上半年，CD Projekt的淨利潤達到1.7億茲羅提（約新台幣13.63億元），年增88%。（編輯：韋樞）1131216

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