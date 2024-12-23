鋼鐵人成真 韓國穿戴式機器人可助癱瘓人士行走

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（中央社韓國大田市23日綜合外電報導）韓國研究人員研發出一款輕量穿戴式機器人，不但能自行走到癱瘓的使用者面前，還能把自己扣在使用者身上，進而協助使用者行走、避開障礙物和爬階梯。

路透社報導，韓國高等科學技術研究院（KAIST）簡稱ExoLab的外骨骼實驗室（Exoskeleton Laboratory）團隊表示，他們的目標是創造一款可以無縫融入殘疾人士日常生活的機器人。

KAIST團隊成員、半身癱瘓的金昇煥（Kim Seung-hwan，譯音）示範這款原型機器人，是如何協助他以每小時3.2公里速度行走、爬樓梯，以及側過身來一步步坐到長椅上。

他說：「無論我人在何處，即使坐在輪椅上，它都可以靠近並協助我站起來，這是它最與眾不同的功能之一。」

這款鋁鈦合成的外骨骼穿戴輔具名為WalkON Suit F1，重量50公斤，由12顆馬達驅動並模擬人體行走時的關節運動。

同為KAIST成員的朴正洙（Park Jeong-su，譯音）說，電影「鋼鐵人」（Iron Man）讓他深受啟發，「看完『鋼鐵人』之後，我心想著，要是機器人能在現實生活中幫助人們就太棒了。」

為確保使用者行走時能夠平衡，機器人的腳底和上半身裝有感測器，每秒可監測1000個訊號並預測使用者打算做什麼動作。

朴正洙表示，機器人前側的鏡頭與眼睛功能相同，可以分析周圍環境、鑑定樓梯高度，並偵測障礙物，藉此彌補全癱使用者所欠缺的感官能力。

金昇煥穿戴WalkON Suit F1在2024「生化人奧運會」（Cybathlon 2024）的外骨骼穿戴輔具類別中獲得金牌。大會中，不同程度的殘障開發人員展示了8個類別的輔助機器人。

金昇煥說：「我想告訴兒子…我從前也能走路。我想與他共享各種不同的經歷。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131223