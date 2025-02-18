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2024 YR4小行星2032年撞地球？中國開始部署防禦

2025/2/18 14:59
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（中央社台北18日電）編號2024 YR4的小行星「有可能在2032年撞擊地球」的消息最近在網上引起熱議，對此，陸媒透露，中國已開始部署近地小行星防禦系統。

綜合央視網、光明網等中國官媒日前的報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）噴氣推進實驗室近地天體研究中心（CNEOS）15日表示，一顆名為2024 YR4的小行星可能在2032年撞擊地球，但機率僅約2%。

據指出，目前關於2024 YR4的消息仍然有限，但估計這顆小行星直徑在40至90公尺之間，相當於一座足球場大小。

央視網引述中國天文專家表示，目前的撞擊機率只是一個估值，當下更重要的是展開持續觀測和軌道測算；2024 YR4未來即使對人類構成明確威脅，防禦策略也有很多，中國目前已開始部署「近地小行星防禦系統」，全球科學家也正以「行星防禦」為紐帶展開協作。

位於南美洲國家智利的柳樹天文台（El Sauce Observatory）去年12月27日發現這顆代號2024 YR4的小行星。今年1月初以來，NASA的天文學家一直使用望遠鏡追蹤2024 YR4。

據指出，這顆小行星目前距離地球超過4800萬公里。雖然撞擊的可能性很小，但天文學家正密切跟蹤，以發現更多細節。

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報導說，2024 YR4的大小與行星「殺手級別」的小行星相差甚遠。「行星殺手」小行星是指直徑1公里或更大的太空岩石，可能對生命造成毀滅性影響。造成恐龍滅絕的小行星直徑據估計約為10公里。

外電報導，國際小行星預警網（International Asteroid Warning Network，IAWN）1月29日發出備忘錄指出，若2024 YR4果真撞上地球，可能發生爆炸的地點包括東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海和南亞等地的上空。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1140218

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