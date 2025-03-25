國研院提升形象與認知 英文名稱變更為NIAR

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（中央社記者羅元駿台北25日電）國家實驗研究院今天指出，機構變更英文名稱，由原本的「National Applied Research Laboratories」變更為「National Institutes of Applied Research」（NIAR）。

國研院今天舉行更換英文名並舉行揭牌儀式，由國科會主委兼國研院董事長吳誠文與國研院院長蔡宏營共同揭牌。

國研院發布新聞稿指出，成立於2003年原隸屬於國科會的6個國家實驗室組成，因由眾多國家實驗室組成，故命名為「國家實驗研究院」，英文名稱為「National Applied Research Laboratories」。

國研院指出，歷經22年目前下轄國家實驗動物中心、國家地震工程研究中心、國家高速網路與計算中心、台灣半導體研究中心、科技政策研究與資訊中心、台灣儀器科技研究中心與台灣海洋科技研究中心等7大研究中心。

國研院指出，為了可一致性地呈現國研院的專業形象，提升大眾對國研院的認知，因此更新英文名稱為「National Institutes of Applied Research」。

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國研院補充，同時也更新企業識別系統，使用新的英文簡稱「NIAR」代表國研院融合多元科技、突破科技界限、搭建產學橋梁、促成跨域合作、迎向世界、密切與國際接軌的精神。

另外，國研院轄下的國家實驗動物中心也同時更名為國家生物模式中心，英文名稱變更為「National Center for Biomodels；台灣儀器科技研究中心更名為國家儀器科技研究中心，英文名稱為「National Center for Instrumentation Research」。（編輯：楊凱翔）1140325