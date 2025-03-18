海洋研究船勵進號 建置溫鹽深儀施放系統

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（中央社記者羅元駿台北18日電）國研院海洋中心今天指出，為強化科研儀器作業成功率與人員安全，於台灣海洋研究船勵進號上，建置首例「溫鹽深儀施放系統」。

國家實驗研究院海洋中心今天舉行「溫鹽深儀（CTD）施放系統」記者會，院長蔡宏營、海洋中心主任孟培傑、副主任吳騏、正工程師許家維出席分享。

蔡宏營致詞時指出，溫鹽深儀功能是測量海洋的溫度、鹽度與深度，但在施放儀器至海洋過程中，可能遭遇搖晃、撞擊等危險情境，因此儀器的施放系統相當重要。

許家維介紹，海洋中心維運的勵進研究船是台灣學術界重要的海洋研究船，過去收回溫鹽深儀需使用訊號絞機並搭配至少4名人員協助。

不過，當海上風浪不佳時，容易造成設備甩動過大，影響人員作業安全；除了人力及作業空間需求大外，也會影響到其他震測、岩心等大型設備作業動線及時間。

許家維補充，溫鹽深儀重達700公斤，採滿水後更重達1000公斤，如何安全及有效率布放回收溫鹽深儀，是研究船作業的重要課題。

許家維指出，為了改善空間需求和作業安全，國研院海洋中心從2021年起開始規畫溫鹽深儀施放系統，並在今天宣布正式啟用，此專屬施放系統創下台灣首例。

許家維進一步指出，專屬施放系統配置在勵進研究船左舷處，並搭配專屬的絞機和吊臂。當施放溫鹽深儀時，泊頭（Docking Head）構造會先協助固定本體，接著液壓可伸縮吊臂會將本體往海面延伸，過程無需人力帶纜，可讓溫鹽深儀與船身保持足夠的布放與回收空間。

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許家維補充，新布放系統所需人員約2至3名，與過去4至5名相比，有效改善作業效率與安全。

國研院指出，溫鹽深儀專屬施放系統的建經驗置，可作為未來建置其他有繫纜的重型探測設備施放系統的技術參考。（編輯：張均懋）1140318