3度參賽終獲蘋果青睞 余睿霖打造環保互動故事書【專訪】

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（中央社記者吳家豪台北5日電）在全球科技競賽的舞台上，來自台灣的學生余睿霖透過創意和毅力脫穎而出，成為蘋果Swift Student Challenge學生挑戰賽全球350名得獎者之一。他的作品「森林守護者」展現技術能力與融合環境保護理念，終於在3度投稿後贏得評審青睞。

Swift Student Challenge挑戰賽由蘋果公司（Apple）主辦，旨在鼓勵年輕人運用Swift程式設計語言開發具有創新性的App，日前公布今年全球350名獲獎者，台灣有3人得獎。

中央社透過線上專訪目前在美國華盛頓大學攻讀碩士的余睿霖，聽他分享從逢甲大學到國際舞台的心路歷程，以及對人工智慧（AI）與軟體開發的看法。

3度投稿終獲肯定 運氣與努力奇妙交織

余睿霖的得獎之路並非一帆風順，這是他第三次參加Swift Student Challenge，前兩年皆鎩羽而歸。「感覺有點運氣成分在裡面」，他笑說，「除了要做出符合蘋果理念的程式，還要剛好被評審欣賞。」

回顧前兩年的作品，第一年余睿霖開發一款以密碼學為主題的互動遊戲App，模擬「中間人攻擊」讓玩家體驗加密訊息被攔截的過程；第二年則是開發一款引導式故事書App，透過選擇影響劇情發展。然而，這兩次嘗試都未能入選，讓他開始反思，可能是方向不夠明確或作品品質未達標。

今年，余睿霖以「森林守護者」（Forest Guardian）成功突圍。這款App靈感源於他在大學修讀環境科學課程時的一次志工經驗：到河邊撿垃圾，看到廢棄腳踏車與塑膠垃圾堆積的景象，讓他意識到人類行為對自然的深遠影響。

「我想說可以做一個故事書，讓使用者身歷其境，扮演森林守護者，做出一系列決策保護森林。」他解釋，遊戲中的玩家面對野火、垃圾污染等挑戰，根據不同的選擇，會影響森林生態，最終呈現不同結局。

「森林守護者」開發時間不到一週，最困難的部分在於設計故事分支，余睿霖坦言，要讓每個決策都有獨特後果，還要用非母語的英文寫出不枯燥乏味的故事，真的很燒腦。

台灣學生余睿霖（圖）設計環保互動故事書App「森林守護者」，獲得今年蘋果Swift Student Challenge程式設計學生挑戰賽大獎。（余睿霖提供）中央社記者吳家豪傳真 114年4月5日

AI扮得力助手 生成像素風格圖片與優化程式碼

在「森林守護者」的開發過程中，AI成為余睿霖的得力助手。他坦言自己不擅長繪畫，因此運用AI生成具有像素風格的圖片，例如枯萎的樹木與受污染的森林景象，直接融入App。

他也常用聊天機器人ChatGPT優化程式碼，「我會問它有沒有一般常見錯誤，或看一下可讀性怎麼樣」，AI提供的建議他會進一步審視，確認符合需求才用。

對余睿霖而言，AI並非取代人類，而是強大的輔助工具，未來的社會可能淘汰比較不會用AI的人，「就像伐木工以前砍樹用鋸子，可是電鋸出來後他們還是沒失業，只是變成用電鋸去砍樹。」

余睿霖發現，在iOS開發社群中，許多人已開始運用AI加速重複性工作。例如生成基礎框架，再根據需求調整，讓開發者能更專注於核心邏輯與創意發揮。這次學生挑戰賽他也參考歷屆得獎作品，發現故事書形式能讓評審在3分鐘內完整體驗作品價值，成為他設計「森林守護者」的關鍵策略。

父親氣到拆走電腦零件 駭客電影啟發寫程式熱情

余睿霖的科技之路，始於童年對電腦硬體的好奇。「小時候愛玩電腦，爸爸常氣得把零件拆走，我就想辦法裝回去」，他笑說，這種動手拆裝的經驗，讓他對硬體產生興趣；後來受駭客電影啟發，轉而嚮往「在昏暗房間寫程式」的酷感。

進入逢甲大學資訊工程系後，余睿霖加入iOS Club，才發現開發App是他真正熱情所在，「寫App能直接影響使用者，比硬體更有成就感」。

目前在華盛頓大學攻讀電腦科學與軟體工程碩士的余睿霖，已於2022年上架首款個人App「DailyVal」，靈感來自他想解決Mac用戶無法隨時查看遊戲資訊的痛點，因此整合遊戲的應用程式介面（API），提供對戰數據與社群功能，至今仍持續更新，且透過廣告與免費增值（Freemium）模式小有收益。

美國求學難免思鄉 AI時代找實習更難

身在美國的余睿霖坦言，獨自求學讓他更獨立，但也難免想念台灣美食與生活步調。談及職涯，他希望短期內找到實習，累積軟體工程師經驗，長期朝創業目標邁進。

然而，AI的崛起卻讓實習市場競爭加劇，余睿霖說，很多工程師用AI就能身兼數職，實習生變得可有可無。據他觀察，自從AI普及後，實習職缺數量下降至疫情時期水準，大公司雖然仍招募實習生，但更看重新鮮創意而非單純勞力。

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余睿霖曾在Yahoo實習，面試過程包括演算法與資料結構考題，最後一關評估溝通與團隊合作能力，「硬實力還是第一關」，軟實力是後續加分。儘管曾申請蘋果實習沒上，但他仍不氣餒，「就像比賽投3次才成功，找工作也要一直試」。

獲得Swift Student Challenge獎項後，余睿霖並未滿足，「這不是終點」，明年他想挑戰成為這項競賽前50名傑出獲獎者（Distinguished Winners），直接受邀參觀蘋果美國總部Apple Park。他也期待今年WWDC開發者大會能看到蘋果在AI方面的突破，幫助開發者加速程式撰寫與除錯。（編輯：張良知）1140405