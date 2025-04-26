加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧5/300
首頁 / 科技

Google：行政採人工智慧 員工年省工時122小時

2025/4/26 15:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦25日綜合外電報導）根據在英國的一項先導計畫結果，員工在行政任務中採用人工智慧（AI），每年可節省逾120個小時工時。對此，美國科技巨人谷歌（Google）表示，如果英國培訓其勞動力使用AI，可從AI帶來的成長獲得4000億英鎊收益。

路透社報導，谷歌今天針對這項先導計畫發布報告指出，一些簡單的措施，例如允許員工使用AI並進行數小時培訓，可協助AI採用率倍增，進而促進經濟成長。

這項先導計畫是由開發聊天機器人Gemini的谷歌與倫敦企管公司Public First合作。谷歌表示，根據Public First的分析，2/3的員工從未在工作中使用過生成式AI，特別是來自社經背景較低的年長女性。

谷歌的歐洲、中東與非洲區總裁溫斯坦（Debbie Weinstein）指出，在小型企業網絡、教育信託與工會進行的AI Works先導計畫顯示，在行政任務中使用AI，員工平均每年可以節省122小時工時。

溫斯坦受訪時表示，一些人不敢嘗試AI，主要是擔心在工作中使用它不合法，也不公平。

google news透過 Google News追蹤中央社

「『我這樣做可以嗎？』因此，給予保證非常重要。」溫斯坦表示，員工一旦開始使用AI，只需幾小時訓練就能建立信心，從而使用次數倍增，幾個月後仍在使用。

例如在接受訓練前，55歲以上的女性群體只有17%每週使用AI，每天使用的人僅9%；3個月之後，56%的人每週使用，29%的人已把它變成每日習慣。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140426

#AI
#人工智慧
#谷歌
#美國
#英國
#信託
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
帝濶開發AI隱私代理人平台 機器狗將於電腦展亮相
23
更多編輯台推薦新聞：