抗癌勇士單車環台 騎行至花蓮分享心路歷程

台灣抗癌協會單車環台圓夢活動今年邁入第8屆，一行人6日抵達花蓮，花蓮縣衛生局讚他們展現勇氣與傳愛行動，成為最正向的示範。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 107年11月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）台灣抗癌協會單車環台邁入第8屆，今年挑戰全程1100公里，由台灣抗癌協會理事長吳興傳帶領癌友一行人今天抵達花蓮，花蓮縣衛生局讚賞他們勇氣與傳愛的行動是最正向的示範。

「我癌圓夢、益騎關心癌」單車環台共50多人上午抵達花蓮，由花蓮縣衛生局代理局長陳德惠率同仁迎接。陳德惠對於不倒騎士們用運動抗癌，以具體行動為癌症防治現身說法，激發社會大眾更加重視癌症預防，讓生命更加精采的精神，表示非常感佩。

吳興傳說，因為對癌友關懷的堅持，大家一起揮汗運動，在運動時會忘記自己的病痛，更深信抗癌最好的治療是面對，並超越，而不是被征服；與其每天在癌症的陰影下生活，不如善加利用時間，認真活在當下，也影響走不出來的癌友，挑戰自我，啟動活力新人生。

年近60歲的抗癌勇士黃道政現場分享自己漫長的抗癌心路。他說，自己是肝癌患者，29歲時健康檢查發現肝臟有1.6公分的腫瘤，當時害怕、恐懼不在言下。隔年切除肝臟全右葉及膽，民國86年指數偏高服用抗B肝病毒藥物，這段時間開始參與社區志工活動，參加羽球隊運動，生活過得多彩多姿。

黃道政說，抗癌18年後，民國96年又復發，心中的慌亂恐懼遠遠超過第一次罹癌的情緒。經過與醫生的討論，他做第二次的肝臟切除。以為術後能平安，沒想到100年、103年又再復發，接續化療、放療的人生。

直到民國104年，黃道政幸運地在最危急時刻接受肝臟移植手術成功，術後休養、恢復運動，106年認識台灣抗癌協會癌友們，經過數次的團訓，一起完成玉山攻頂、泳渡日月潭，用行動告訴大家「運動抗癌、癌症不來」。

陳德惠表示，癌症雖是台灣十大死因之首，但民眾可透過定期健康檢查，維持健康的生活型態，規律運動並戒菸、拒絕檳榔、節酒及控制體重等，大幅降低罹患癌症的風險。定期接受癌症篩檢非常重要，如大腸癌、子宮頸癌及口腔癌可經由篩檢發現癌前病變，經專業治療即可預防其轉變成癌症，千萬不要錯失早期發現可以早期治療的時機。（編輯：陳政偉）1071106