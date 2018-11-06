51公分綠鬣蜥澎湖現蹤 縣府關注防擴散

澎湖縣農漁局保育科長陳金龍表示，最近有民眾在馬公東衛里路旁發現被車子輾壓的外來種綠鬣蜥，緊急送至家畜疾病防治所後死亡，未來將密切關注，嚴防這種蜥蝪再現蹤。（澎湖縣農漁局提供）中央社 107年11月6日

（中央社澎湖縣6日電）原產於中南美洲熱帶雨林的綠鬣蜥，最近也出現在離島的澎湖。外來種的51公分大型綠鬣蜥日前在澎湖現蹤，疑因過馬路時遭車子輾死，澎湖縣政府農漁局正密切關注，嚴防綠鬣蜥數量擴散。

澎湖縣政府農漁局生態保育科長陳金龍表示，這隻在澎湖的非保育類「綠鬣蜥」，是10月底有民眾在馬公東衛里的馬路旁發現被車子輾壓，要送至家畜疾病防治所，仍在中途死亡。

陳金龍指出，綠鬣蜥是原產於中南美洲熱帶雨林區的大型蜥蝪，在國內曾掀起一股養寵物熱潮，但熱潮過後，被部分民眾棄養。綠鬣蜥在國內南部縣市都有發現被棄養情形，還曾組隊捕抓。

陳金龍說，綠鬣蜥長大後，體長最長可達2公尺，正常下壽命達15到20年，澎湖所發現的這隻綠鬣蜥，體長51公分，判斷也是民眾飼養後，體型愈來愈大而棄養的。

陳金龍解釋，綠鬣蜥以啃食田裏的葉菜、幼苗、花生、蕃茄及瓜類等，也會挖掘土壤、番薯及破壞苗圃等，甚至會掘洞破壞道路。他也籲請民眾有發現綠鬣蜥蹤跡者，要立即通報農漁局，做好加強防範措施。（編輯：陳政偉）1071106