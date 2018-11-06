姚人多：我是高雄人 我就是挺陳其邁

（中央社記者王揚宇台北6日電）海基會副董事長姚人多今晚在臉書發文指出，他看到有一個參選人說高雄又老又窮，「我知道海基會的秘書長最好不要表態；不過，現在是下班時間，我是高雄人，我就是挺其邁啦」。

海峽交流基金會副董事長兼秘書長姚人多，今天晚間6時33分在他的臉書發文表示，「很多人都好奇，為什麼我要幫姚文智？通常，我只會給一些制式的答案。比如說，大老闆的命令、姚文智是我兄弟等等。其實，真實的原因只有一個，我去幫姚文智是為了報恩。不是他對我個人有恩，而是，作為一個高雄人，我認為，我有責任在他困難的時候，陪他走一段，就像是當年謝長廷團隊幫高雄做的事一樣。」

姚人多接著說，嚴格說來，這個「恩」其實不是「恩」；畢竟政治人物為市民所做的事，本是基於他的職責，絕對不能從恩惠的角度來看，「不過我相信，有了一點年紀的高雄人應該懂我在講什麼。你可以說我幼稚，你也可以說我無聊，但是，我就是在意高雄，我就是想用我的方式來謝謝他改變了我的故鄉。」

姚人多表示，20年前，高雄人只是眾多「下港人」的一員，現在「高雄人」才變成「高雄人」，「是他們讓我們這種從小在高雄長大的人，對自己的故鄉有一種想哭的感覺。」

姚人多最後說到，「然後，我就看到有一個候選人，他說高雄又老又窮，說要帶我們去太平島挖石油。我知道海基會的秘書長最好不要表態，最好要對中國友善。不過，現在是下班時間，我是高雄人，我就是挺其邁啦。高雄加油。」（編輯：李錫璋）1071106