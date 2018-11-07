秋冬正是大啖季 澎湖力薦三金海鮮料理

澎湖縣政府7日舉行三金特色美食開發成果發表會，推介在地冬季特色漁產品土魠魚、海菜及紫菜，盼推動澎湖淡季旅遊，吸引饕客造訪，讓淡季也是「啖」季。中央社 107年11月7日

（中央社澎湖縣7日電）澎湖秋冬季盛產土魠魚、海菜、紫菜等「三金」海鮮，澎湖縣政府今天推出在地的澎湖味料理發表會，吸引各地美食饕客，期望帶動觀光旅遊，趁秋冬之際到澎湖品嚐海鮮美味。

澎湖縣長陳光復、議長陳劉昭玲與馬公市長葉竹林等人，今天晚上參加縣政府舉辦的「來碗在地澎湖味澎湃金宴歡迎您」的發表會，為民眾推薦澎湖正肥美的海鮮。

澎湖縣政府為提升遊客了解澎湖秋冬美食魅力，今晚安排在地的7家餐飲業者，利用當季盛產的土魠魚、海菜、紫菜等食材，料理出14道在地的海鮮創意料理美味來發表，讓遊客在澎湖觀光旅遊時，能品嚐到特有的海鮮美味。

澎湖縣府表示，澎湖冬季盛產的土魠魚（白金）、海菜（綠金）、紫菜（紫金）等，被喻為「三金產業」，期望在澎湖觀光的淡季，也是「啖季」，適時推出三金在地食材，料理出具有澎湖味的海鮮創意料理，帶給遊客美好旅遊體驗與驚喜。（編輯：陳政偉）1071107