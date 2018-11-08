演布袋戲宣傳 侯友宜公布10大造勢活動

國民黨新北市長候選人侯友宜（左）8日與台南市市議員謝龍介（右）共同預告選前10大造勢活動。謝龍介請出「秘雕」戲偶提醒侯友宜要防範奧步，侯友宜則以關公戲偶回應，用正義、正氣力量向前行。中央社記者林長順攝 107年11月8日

（中央社記者林長順新北8日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天與台南市議員謝龍介共同預告選前10大造勢活動。謝龍介請出「秘雕」提醒侯友宜注意防範奧步；侯友宜以關公戲偶回應，用正義、正氣力量向前行。

謝龍介藉由「秘雕」戲偶表示，他暗中觀察侯友宜，認為侯友宜這些年來一本初衷，「忠肝義膽任公職，打擊犯罪真英雄」，但是，他也提醒侯友宜，一定要提高警覺，注意奧步。

謝龍介說，這次侯友宜的對手是「六出祁山拚老命」，最後搞不好會使出一招「孟姜女哭倒長城」，侯友宜得小心應付。

侯友宜則說，他就像「關老爺」一身是膽，一切都沒在怕，面對所有「骯髒步」，他只要大刀一揮「刀偃青龍出五關」，「妖魔鬼怪就會閃光光」。

侯友宜並公布，明天起將安排「百街拜票」造勢，他和競選團隊會分別在新北市100個大街小巷口，跟通勤上班族拜票。

另外，10日起還有9場大型造勢活動，包括17日、18日在溪南、溪北各辦一場大型造勢活動，再來就是最後的選前之夜，侯友宜呼籲選民，可以幫他催票、拉票，站出來投票。（編輯：梁君棣）1071108