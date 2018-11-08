反毒行動車花蓮起跑 14個月深入東部偏鄉宣導

刑事警察局打造色彩繽紛的反毒行動車，8日正式在花蓮起跑，將展開深度巡迴宣導，將反毒資訊送往花蓮縣各角落。中央社記者李先鳳攝 107年11月8日

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）內政部、教育部、衛福部、法務部共同成立「台灣反毒戰隊」，將深入偏鄉社區及校園掃除毒品；色彩繽紛的反毒行動車今天在花蓮起跑，在東部展開為期14個月的反毒宣導。

花蓮縣警察局與內政部警政署刑事警察局下午在花蓮火車站前舉辦反毒行動車花蓮區啟動儀式，花蓮縣代理縣長蔡碧仲、花蓮地方檢察署檢察長黃和村等出席，表達對反毒工作的重視與支持。

黃和村致詞表示，花蓮縣毒品查緝從去年1400件降到今年10月止的1100件，藉全國建立友善通報網，透過警民合作讓毒犯無處藏身，以多元有效的宣導方式，將反毒資訊與觀念傳達至各個角落。

花蓮縣警察局長李西河說，反毒行動車身圖案包含刑事局的刑事Bear、法務部的石虎、衛福部的藍腹鷴、和教育部的貓頭鷹，將深入偏鄉學校、社區及部落展開反毒巡迴宣導。

車內搭載數位展板、毒品模型、毒品模擬氣味、毒害之臉互動體驗程式等多元宣導器材，並提供毒品快篩試劑供民眾免費索取，要從視覺、聽覺、嗅覺三管齊下，透過多重感官體驗，讓民眾認識毒品，了解毒品的危害，發現毒品如何處置，將毒品掃出台灣。（編輯：吳佳穎）1071108