柯文哲行動競總 首站士林夜市開場冷清

尋求連任的台北市長柯文哲8日起請假拚選戰，行動競選總部也開始「PAPAGO」，首站晚間在士林夜市旁停車場開張，但至晚間6時30分左右，現場仍冷冷清清。中央社記者梁珮綺攝 107年11月8日

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市長柯文哲行動競選總部開始「PAPAGO」，首站到士林夜市旁的停車場，不過，表定晚上6時開始的活動，截至6時30分止，現場只見工作人員、媒體，支持者不到20人。

柯文哲今天開始請假，行動競總也開始「PAPAGO」活動，首站到士林夜市旁基河路的停車場，流程上寫明前2小時為活動開場、播放競選歌曲與舉辦公民論壇。

柯文哲競選辦公室發言人蔡峻維告訴媒體，晚上6時至8時表定為自由打卡時間，民眾可以上台發表自己對政治的訴求與想法，一人3分鐘，接下來每場「PAPAGO」活動規劃也會按照這樣的模式進行，讓市長有機會與民眾面對面，明天行動競總將到龍山寺前。

不過，記者現場觀察發現，活動開始後30分鐘，偌大的停車場只見工作人員與媒體，支持者不到20人，場面相對冷清；蔡峻維說，為免交通問題，行動競總的地點也在比較偏遠處，士林夜市的人潮在晚上7時後才會湧現。

他說，柯文哲預計晚上8時30分到，為了讓民眾有充分時間打卡、發表想法，才把活動時間抓早一些。

蔡峻維說，活動有透過柯文哲LINE揪朋友以及臉書管道宣傳，沒有特別動員，無黨籍市議員陳政忠、台聯黨籍市議員陳建銘稍晚也會抵達現場。（編輯：張銘坤）1071108