柯文哲士林夜市掃街 陳佩琪現身陪同

尋求連任的台北市長柯文哲（前左）8日晚間到士林夜市掃街拜票，妻子陳佩琪（前左2）也現身陪同，兩人開心與民眾自拍合影。中央社記者張皓安攝 107年11月8日

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市長柯文哲競選連任，今起請假掃街拜票，行動競選總部開到士林夜市附近，多名里長、家長會長及議員到場相挺，他的夫人陳佩琪也現身，陪柯文哲在士林夜市握手尋求支持。

柯文哲今天起請假跑行程，上午8時先到濱江市場掃街拜票，晚上8時30分到士林夜市，無黨籍市議員陳政忠、台聯黨籍市議員陳建銘與多名里長到場相挺，陳佩琪陪同掃街，民眾看見柯文哲夫妻，開心握手合影。

行動競總是在晚間6時開進士林夜市旁的基河路停車場，柯文哲8時30分抵達，他致詞時細數政績，包括社子島邁出禁建第一步、市府還債達530億、鄰里交通改善計畫施行後的車禍數下降，以及世大運帶給台灣人民信心等，強調自己每天腳踏實地做事，4年來每天7時30分準時開工，列管案子大大小小有8800件。

柯文哲也保證士林北投科技園區明年中招商，最慢後年中土地開發，若他順利連任，只要行政院通過核定捷運南環段、北環段，絕對快馬加鞭開發，「未來20年最重要建設就是環狀線，在捷運基礎上做都市規劃。」

柯文哲說，世大運從一路不被看好到成功舉辦，他堅信只要認真做事，每件事情都會跟世大運一樣成功。

柯文哲競選總幹事小野笑說，他參加過的選舉場，候選人都會當選，「不好意思跟柯文哲講說，其實你叫我站台，你就贏了啦！」

小野說，選舉沒有那麼了不起，台北市的主人是選民，只是從5名候選人當中選出認真做事、正值、不貪污的人當市長，服務人民，「為什麼選舉要打成這樣？我非常難過。」

他說，昨天他哭過後，現在已正常許多，但他會哭不代表軟弱，而是真性情，「一個會哭的人對社會才有愛」，柯文哲是一個誠實、認真的人，4年來沒有貪污、舞弊，所以對手找不到話題，才將4年前攻擊過的器官活摘議題，再拿來攻擊一次。」

小野表示：「最卑鄙的就是說他要選總統，所以他非常痛苦，沒人那麼想選總統！」他強調，柯文哲4年來做了很多事，像是市場改建、斯文里公辦都更，都是柯文哲願意溝通、改進的成果。（編輯：陳清芳）1071108

力拚連任的台北市長柯文哲（左3）8日晚間先到停在士林夜市旁停車場的行動競選總部造勢後，隨即轉往夜市內掃街拜票，與民眾握手致意、爭取支持。中央社記者張皓安攝 107年11月8日