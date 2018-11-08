獨派盼撤柯文哲博士論文 教部：循程序處理

台灣社、台灣北社等獨派社團代表8日到教育部陳情，指台北市長柯文哲涉及違反醫學倫理，要求撤銷他的博士論文和資格。中央社記者陳至中台北攝 107年11月8日

（中央社記者陳至中、梁珮綺台北8日電）台灣社、台灣北社等獨派社團代表今天下午到教育部陳情，指台北市長柯文哲涉及違反醫學倫理，要求撤銷他的博士論文和資格。教育部表示，會循學術倫理案件程序處理。

對此，台北市長柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒表示，相關論文都是柯文哲在台大任內發表，也都經過教育部的審核，一切符合學術倫理跟醫學倫理。

柯文哲上午到濱江市場掃街前接受媒體訪問時則表示，4年前他競選台北市長時，已被相同題目攻擊過，「一個題目4年前打一遍，4年後打一遍，無法理解，4年前是國民黨打，4年後是獨派的打」。

獨派社團主要質疑柯文哲2002年博士論文所處置的「無心跳器捐者的維持」，在ECMO灌流過程中，從股動脈插入阻塞氣球導管，避免灌流液進入心臟，阻止心跳重現，有「加工死亡」的疑慮。

今天出面陳情的台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏表示，柯文哲論文所說的方法是「標準的操縱死亡」，病人在過程中可能面臨劇烈疼痛，使整個過程非常殘忍。楊憲宏認為教育部不能以「大學自治」為由推卸責任，因為當大學無法在倫理議題上自治時，教育部就該站出來聲張正義。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲表示，柯文哲近來涉入中國大陸活摘器官的爭議，「是國際認證的柯liar（騙子）。」希望教育部嚴謹調查。

教育部今天由高教司專門委員王淑娟出面接受陳情，但她收下檢舉函後沒多說什麼便在教育部駐衛警保護下返回辦公室。

王淑娟稍晚接受媒體採訪表示，會循學術倫理案件的程序處理，如果牽涉到學位論文，會請大學相關單位審視，針對調查結果決定是否要撤銷或改正。她指出類似案件依照複雜程度的不同，處理約需4到6個月。（編輯：李亨山）1071108