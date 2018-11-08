投資高雄 陳其邁曾力邀國巨加碼相挺

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄8日電）被動元件大廠國巨公司今天宣布要在高雄市投資百億元，民進黨高雄市長候選人陳其邁說，他曾力邀國巨董事長陳泰銘回高雄加碼投資，而國巨選擇高雄是聰明的決定。

被動元件大廠國巨董事會今天決議通過投資新台幣7.9億元，取得高雄大發工業區土地，擴張高階產品，增加對台灣投資，未來3年資本支出上看100億元。

陳其邁今晚受邀出席高雄市議員參選人郭建盟競選總部成立大會，現場掌聲與凍蒜聲不絕於耳，展現出母雞帶小雞拚勝選的高昂士氣。

陳其邁致詞表示，被動元件大廠國巨公司今天宣布要在高雄投資百億元的計畫，近期陸續有不同的廠商看好高雄、投資高雄，這代表產業界對高雄充滿信心。

陳其邁表示，由於中美貿易戰的關係，許多大廠紛紛回台投資，其中就包括全球頂尖的被動元件大廠國巨公司。國巨董事長陳泰銘是他雄中的學長，因此他力邀陳泰銘回高雄加碼投資。

陳其邁說，陳泰銘提到高雄擁有的投資環境，不管是土地、水電和人才都具備，他相信未來會有更多的廠商、台商、跨國企業陸續加碼投資高雄。未來擔任市長後，也會繼續替高雄招商引資，幫高雄人創造優質的工作機會。

陳其邁也提到文化人小野、吳念真、柯一正導演跟他都是長期關心台灣文化發展的人，他要參選市長時，這群過去的好友都出面來相挺，卻被所謂的韓粉在他們的臉書上用扭曲、抹黑的語言霸凌，讓他相當不捨。

陳其邁說，他們是台灣文化界非常受敬重的前輩，他們的相挺不單單只是朋友的情義，而是大家都對這塊土地有著共同的信念，就是讓台灣變得更好。

選戰倒數緊鑼密鼓，陳其邁行程除了參與晚上的議員參選人總部成立外，白天也分別出席茄萣榴陽王三聖始祖聖誕祭祖大典暨平安福宴活動、三民金獅湖福安宮舉辦的養生健康日餐會等，都受到熱烈歡迎。（編輯：陳怡璇）1071108