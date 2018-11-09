拉抬議員選情 林佳龍：投票才是真正民調

（中央社記者郝雪卿台中9日電）選戰進入倒數計時階段，台中市長林佳龍今天表示，這次選舉氣氛很奇特，各家民調結果差異很大，要做最好的努力，也要做最壞打算，要有危機感，只有當天投票率才是真正的民調。

林佳龍下午與立法委員黃國書、何欣純在競選總部聯手推薦中西區市議員參選人江肇國、黃守達與太平區市議員參選人張玉嬿、蔡耀頡，呼籲選民能夠幫忙拉票及配票，讓民進黨在這兩個選區提名的新生代市議員參選人都能高票當選。

林佳龍指4位議員參選人能夠出來訴求聯合作戰，有行動三部曲，非常令人感動，包括聯合看板、聯合政見、聯合作戰，中西區與太平區各提兩席，只要發揮極致可以兩席都上，新人新希望，台中市議會需要新人主導，議會過半、市長連任、府會合作，才能進步台中。

選情緊繃，各家民調紛紛出爐，林佳龍表示，這次選舉氣氛很奇特，各家民調結果差距很大，會做最好的努力，也要做最壞的打算，還要有危機感，請大家要出來投票，當天投票率才是真正決定選舉結果的關鍵。

林佳龍說，有人以為民調就是選舉結果，其實只有當天去投票的結果才是真正民調，才是決定台中未來的時刻，他呼籲支持者要有危機感，希望選舉最後倒數兩週，所有支持的朋友出來幫忙拉票，票投下去，「進步台中」的步伐才不會停止。

林佳龍強調，目前整個政治環境對執政黨很不利，他懇求大台中市民一定要去投票，用神聖的一票來支持「進步台中」，讓市府團隊繼續有機會跟大家一起建設進步的台中。（編輯：翁翠萍）1071109