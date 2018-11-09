散布營養午餐停辦假消息 花蓮議員向縣府道歉

（中央社記者盧太城花蓮縣9日電）花蓮縣議員許淑銀散布花蓮縣政府將取消營養午餐不實消息，許淑銀今天親自向花蓮縣代理縣長蔡碧仲道歉，並且在花蓮2家地方報紙刊登道歉啟事。

許淑銀日前在國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚的宣傳車上散布花蓮縣政府將停辦營養午餐的訊息，今天上午許淑銀親自至花蓮縣政府，向代理縣長蔡碧仲道歉。

蔡碧仲肯定許淑銀勇於面對、承認改正的態度，兩人共同再次鄭重聲明花蓮縣政府推動學童在校免費營養午餐政策，從未改變，營養午餐「不會減少，只會更好」。

蔡碧仲表示，10月9日有媒體在政論節目中評述他代理縣務後的舉措，因隔日花蓮舉辦國慶焰火典禮，因此10日僅在社群網站上回應「花蓮學童營養午餐：只會更好，不會減少」。

未料，不實消息經網路散布，造成學校、家長、學童等多方困擾。蔡碧仲指出，針對不實消息，縣政府有義務也有必要澄清、導正視聽，並已陸續發函媒體等要求更正假訊息，他也要求各局處針對輿情立即回報並妥善處理、反應。

蔡碧仲表示，他於10月16、17日分別前往中正國小、北昌國小，實地訪視中央廚房配膳及學童用餐情況，更聽取全國家長團體聯盟校園食品安全小組執行長孫文昌、營養師李婉萍建議，在11月辦理「花蓮縣國中小學有機月推動計畫」，連續1個月讓學校師生在營養午餐中體驗試吃花蓮在地有機米，盼有機食農教育從小扎根，讓花蓮的孩子從小吃得好，吃得習慣，更是對花蓮優質有機農產成果的支持。

許淑銀說，她對縣長、縣府還有各級學校、家長、學童感到非常抱歉，感謝縣長寬宏大量不予追究。她在縣長蔡碧仲剛代理的第一週，就帶領部落鄉親前往縣府陳情，縣長百忙之中親自接待聽取陳情，並且妥善處理，她和族人非常感謝。

許淑銀指出，營養午餐事件因一時不察，散布未經查證的營養午餐停辦消息，她感到非常抱歉，身為民意代表應該要有更高的標準要求自己，也應該有更好的資訊辨別及查證能力，她要向花蓮縣民誠心道歉，並肯定蔡碧仲代理縣長對營養午餐的關心，實地視察並與學童共餐外，更讓營養午餐品質更進一步提升。

除親自向蔡碧仲道歉外，許淑銀今天也在花蓮2家地方報紙刊登道歉啟事。（編輯：陳政偉）1071109