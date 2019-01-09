托嬰中心爆虐童 新北：若查屬實令停辦

新北市議員張維倩（右）9日陪同受害者家長召開記者會，指控永和某托嬰中心用木鍋鏟爆打幼童腳底板及硬塞櫃子懲罰涉虐童。中央社記者王鴻國攝 108年1月9日

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市議員張維倩今天陪同受害者家長召開記者會，公布影片指控永和某托嬰中心用木鍋鏟爆打幼童腳底板及硬塞櫃子懲罰涉虐童，社會局表示立即調查，查證屬實開罰並令業者停辦。

張維倩今天上午在市議會召開記者會，受害者家長戴口罩公開控訴這家托嬰中心虐童惡行，並公開家長提供影片，畫面中呈現托育人員對幼童施暴，包括將幼童塞入櫃子中或粗暴拉扯幼童並上下搖晃，以及用木質鍋鏟爆打幼童腳底，兒童遭虐痛哭聲音更讓人不捨。

受害者家長表示，每月花新台幣2萬多元送小孩到托嬰中心，但遭這些恐怖噁心的托育人員施虐，造成小朋友身心靈受傷，他要求主管單位一定要嚴懲這些不肖業者，給家長及小孩一個公道。

張維倩表示，2歲以下的幼童根本不會用言語表達，為什麼托育人員忍心對他們施虐，這樣的托嬰中心竟然還可以獲得社會局評鑑甲等，她要求社會局立即落實評鑑及不適當托嬰中心的淘汰機制。

社會局科長林秀穗表示，現場看到影片讓她難過不捨，社會局立即將啟動行政調查，若查證屬實將依法裁罰，不僅施虐行為人的托育人員將裁處新台幣6萬元到30萬元的罰鍰，也將勒令行為人不得再擔任兒少機構工作人員及家托育人員。

林秀穗說，業者是99年立案，收托人數是32人，業者還經營幼兒園，社會局將會同教育局進行調查，若查證業者知情不報或疏於管理，除可裁處6萬元到30萬元罰鍰及令其停辦等處分，若令其停辦，社會局會協助家長另覓績優托嬰中心轉托。（編輯：方沛清）1080109

新北市議員張維倩9日上午在市議會召開記者會，指控永和某托嬰中心涉虐童，受害者家長（圖）戴口罩公開控訴托嬰中心虐童行徑。中央社記者王鴻國攝 108年1月9日

新北市議員張維倩9日陪同受害者家長召開記者會，指控永和某托嬰中心用木鍋鏟爆打幼童腳底板及硬塞櫃子懲罰涉虐童，並公布相關影片。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月9日