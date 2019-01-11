開懷迎豬年 吳兆南相聲劇藝社中市登場

（中央社記者郝雪卿台中11日電）豬年即將到來，每年安排藝文演出陪大家開懷過新春的中友藝術季，今年將安排吳兆南相聲劇藝社演出「吳門20-師出吳名」，精選3個經典段子，融合傳統相聲與現代時事。

相聲演員樊光耀、劉增鍇、劉士民今天在中友百貨公司舉辦記者會，宣布將從2月22日到24日到中友百貨國際大廳演出5場「吳門20-師出吳名」，喜歡相聲表演的觀眾，不要錯過了。

擔任團長的劉增鍇表示，中友百貨是他們全台巡演的首站，這齣劇是向已故相聲大師吳兆南致敬，特別精選「洪羊洞」、「五行詩」及「八扇屏」等各劇碼中的經典段子，將傳統相聲文化融合現代時事，節目平易近人，且充滿笑料，適合新春氣氛。

中友百貨指出，其中「八扇屏」是相聲藝術「貫口活」經典中的經典，取名「八扇屏」意指整段劇碼中應有8段，但因難度過高及表演時間過長，一般劇場只會演出3段，劉增鍇卻是能演出8段的實力派演員，加上樊光耀強勢的捧哏風格，全劇演出值得期待。

中友百貨執行董事張光貝表示，每年開春的中友藝術季已是第18年舉辦，尤其相聲劇場的演出更受大家期待，今年特別再次邀請「吳兆南相聲劇藝社」的硬底子演員前來演出，相信能讓中部的觀眾們開懷過新春。

除了可以從購票系統購票入場外，中友百貨也優惠自家的顧客，持中友APP會員行動條碼當日累積消費滿5000元可獲贈門票1張；消費滿3000元，可以200元購票1張，每日限購4張。（編輯：陳俊碩）1080111