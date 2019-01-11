台灣巧克力新商機 屏東建可可產業推廣所

屏東縣政府為加速推動客庄可可產業，透過自籌及客委會補助，投入共新台幣3100萬元建置「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」，13日將開工。圖為推廣所示意圖。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月11日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）近年來台灣巧克力獲獎讓「屏東可可」已成為國內新興農業符號，屏東縣政府為加速推動客庄可可產業，自籌及由客委會補助共新台幣3100萬元，建置可可產業推廣所，13日將開工。

「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」利用萬巒鄉佳佐村的天主教堂整修建置，屏東縣政府結合財團法人天主教會（高雄教區）打造台灣第一個公部門客庄可可園區，預計今年8月完工。

縣府客務處表示，可可推廣所將成為可可與巧克力商品、農特產與生態教育展覽園區，提升屏東可可旅遊品質，並成為六堆客庄生態旅遊新亮點。

屏東可可民國92年由客庄內埔鄉農民邱銘松檳榔樹下嚐試種植，歷經7年從可可種植到巧克力製作成功完成一條龍產製，屏東客庄農民風起雲湧種植可可，也帶動本土可可及品牌巧克力產業，民國99年屏東縣政府宣布屏東可可為屏東的新興產業，並在103年起開培力訓練班，從種植到產製巧克力技術進行培力。

屏東縣府客務處表示，目前可可主要在屏東客庄萬巒、內埔、竹田、佳冬、新埤、長治及高樹鄉種植，其他非客庄潮州鎮、九如、里港、原民鄉等都有人零星種植，面積共約200多公頃。

屏東巧克力業者2017年和2018年共在世界巧克力大賽中奪下8面金牌，奠定屏東可可、台灣巧克力為世界新興可可產區的地位。去年世界巧克力大賽亞太區競賽在台灣舉行，縣府也將爭取今年在屏東舉行亞太區賽。

客務處表示，推廣所完成後，能將可可從第1級到第6級產業鏈做整體性整合，成為推動可可產業重要基地，並搭配附近觀光景點，希望能促進更多青年返鄉，投入地方創生。（編輯：吳佳穎）1080111