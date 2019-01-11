體驗空污 高市環保局長夜宿興達電廠旁

高雄市環保局長袁中新（左）11日由環保局稽查等人員陪同，到台電興達電廠附近民宅借宿打地鋪，晚間並到電廠附近「走走繞繞」，他說，12日一早就起床體驗空氣品質，夜宿了解當地狀況對未來決策很有幫助。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 108年1月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）秋冬季節高雄的空氣品質不佳，燃煤的台電興達電廠經常成為眾矢之的，高雄市環保局長袁中新今晚夜宿當地民宅，了解民眾感受，明天一早也將到電廠附近體驗空氣品質。

袁中新今天由環保局稽查等人員陪同，到電廠附近的民宅借宿打地鋪，雖然只是簡陋的床鋪，袁中新拍拍床沿表示很舒服。

袁中新與稽查等人員也先到興達電廠附近「走走繞繞」，他說，明天一早起床，體驗空氣品質，夜宿了解當地狀況對未來決策很有幫助。

南部反空污大聯盟等環保團體今天也要求高雄市政府停發台電興達電廠燃煤3、4號機組申請展延許可證。而為減緩秋冬季節的空氣污染影響，高雄市環保局對燃煤電廠的生煤使用採取逐年降載減排，例如民國106年將興達電廠生煤許可量降為105年的實際用量，再要求秋冬季節使用量再減2成，實際減少了62萬2000多公噸的生煤使用量，減少排放硫氧化物約900公噸、氮氧化物700多公噸。（編輯：張銘坤）1080111