蘇貞昌組閣 侯友宜盼攜手共創新北願景

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市長侯友宜今天表示，站在新北市長立場，對蘇貞昌回鍋當行政院長樂觀其成，給予滿滿祝福。期盼清楚新北市脈絡的蘇貞昌，可實現蘇競選期間所提政見，攜手共創新北願景。

侯友宜今天視察淡海輕軌及周邊建設，在紅樹林站受訪時表示，當年，他擔任警政署長時，蘇貞昌是行政院長，那段時間大家一起為治安奉獻和努力，也改善很多治安問題。

記者問侯友宜怎麼看老縣長回鍋當閣揆，侯友宜表示，對於老長官、老縣長可承接重責大任，表示很開心可以再續前緣，「這次非常恭喜他、也祝福他又再度回鍋當行政院長」。

他說，蘇貞昌非常瞭解新北市所遭遇的財政不公平，新北市人均預算新台幣4萬元，與台北市人均預算6.4萬元差很多。相信蘇貞昌會以公平的態度，支持修訂財政收支劃分法。

未來整個新北市的深坑輕軌、八里輕軌等軌道建設發展，攸關改變城市風貌，侯友宜也盼望中央支持。他說，選舉是一時的，大家要向前看，誰當行政院長都給予祝福，更重要的地方與中央要合作為城市打拚、為台灣打拚。

侯友宜表示，競選新北市長期間，蘇貞昌提出要興建兒童博物館，他提出在板橋車站旁興建創意科技影音樂園，其實大同小異，盼望蘇貞昌當行政院長後，中央與地方一起開發板橋最精華、最重要的地方。

侯友宜說，將以感恩的心情為新北市、全台灣打拚，與蘇貞昌一起攜手合作做事。他不認為將來在行政院院會爭取資源時，會因為彼此是選舉期間對手，而遭到刁難，「因為老縣長不是那種人」。

他表示，蘇貞昌是新北市出身的縣長，在競選新北市長時也提出新的想法。侯友宜覺得，很多好的建設不分黨派，大家要齊心攜手合作，共創新北市民的福祉。（編輯：方沛清）1080112