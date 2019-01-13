宜蘭三星蔥價跌 縣府：推動產銷調節因應

宜蘭三星蔥近期每公斤拍賣價最低僅新台幣20元，農民叫苦連天，光是請人洗蔥成本就快占一半，不符成本。宜蘭縣府13日表示，將協同農會推動產銷調節助蔥農。（黃錫墉提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年1月13日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭三星蔥近來受到賣相差、全台青蔥供給過多影響，當地每公斤青蔥拍賣價最低只約新台幣20元，價格不符成本，賣越多只會賠越多。縣府今天表示，將協同農會推動產銷調節。

宜蘭縣三星鄉盛產聞名全台的青蔥，市場價格往往不錯，但近來部分蔥農卻苦不堪言，甚至想要廢耕，大嘆年關難過。

根據三星地區農會近日青蔥市場拍賣行情觀察，每公斤平均價格維持在35至45元間，今天的平均價格為41元，其中非特優青蔥最低只約20元。

前三星鄉長黃錫墉今天告訴中央社記者，三星蔥平均價格只約40元，這樣的價格根本不夠成本，蔥農收成若越多，損失越多；旅遊業有暖冬補助，政府也該照顧農業。

簡姓蔥農說，三星蔥最近一個月來價格都很低，光是一個20公斤裝的紙箱就要42元，拔蔥後還要請人洗蔥，1公斤要9元，還要負擔工人的點心與餐費，最後賣出去最低只約20元，收入根本不夠支付工錢。他們從早忙到晚，賺不到半毛錢，不知在瞎忙什麼，希望政府多關心農民，幫蔥農們過好年。

宜蘭縣政府農業處長康立和受訪時說，三星蔥價格低迷主因是宜蘭近來連日降雨，造成部分青蔥蔥葉腐爛，影響賣相，加上中南部天晴青蔥盛產，供應量多所導致。

他表示，三星蔥價格如果低到每公斤35元到40元的話，農民就沒賺錢。為提高價格，縣府將補助三星地區農會購置休眠包裝機，將青蔥儲放期延長至兩個多月，以利產銷調節，並邀請相關專家與單位開會研商如何提升蔥農收入。（編輯：翁翠萍）1080113