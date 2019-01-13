離岸風電業者卡關 彰縣擬14日回函說明

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）4家離岸風電開發商因無法取得彰化縣政同意函而卡關，彰化縣政府建設處長劉玉平今天說，縣府對能源局發出的複審同意函，預定明天回文說明，但內容在公文發出前不方便透露。

經濟部能源局為核發籌設許可給離岸風電開發商，去年12月底發出複審同意書給彰化縣政府，彰縣府收到公文後認為核發許可是中央的職權，因此不願勾選同意或不同意，且要求業者對於與漁會、漁民溝通等項目說明清楚；能源局彙整業者說明後，今年1月2日又發文給彰縣府，但彰縣府指資料太多，不可能一天審完，4家離岸風電開發業者確定無法以較高躉購費率簽約。

而為了解決籌設許可卡關的問題，經濟部能源局長林全能也透露，經濟部長沈榮津應該會在農曆春節前安排與彰化縣長王惠美碰面。

彰化縣政府建設處表示，縣府收到的公文不含附件就有200頁，不可能在一天內審完。但初步審視業者仍有許多說明不清楚或根本沒說明的地方，例如跟漁會漁民溝通部分，只有一家業者說明曾拜訪彰化區漁會，其餘業者都沒有說明。縣府回覆的公文則會清楚表達同意或不同意的立場。

縣府建設處長劉玉平今天接受記者訪問時指出，建設處預定明天就會針對業者的說明，發出公文給能源局說明立場以及審查結論，不過在公文發出前，他不方便透露任何內容。

彰化區漁會總幹事陳諸讚接受記者採訪時表示，從1月2日至今，建設處也未針對離岸風電業者的回文內容詢問漁會的意見，漁會一直以來的立場就是希望發展離岸風電的同時，漁民的權益也應受到保障。

彰化縣長王惠美的幕僚則說，經濟部長想要跟縣長會面，他們是看到媒體才知道；到目前為止，他們並未接到經濟部等相關單位通知想要跟縣長會面。（編輯：翁翠萍）1080113