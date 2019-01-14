南投燈會重頭戲 林明溱爭取銅梁火龍加場

南投縣長林明溱（右）14日與重慶市渝台經貿文化交流中心主任王呂剛（左）等人會面時談到，希望重頭戲重慶銅梁火龍表演可在南投燈會加場演出。中央社記者蕭博陽南投攝 108年1月14日

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投燈會下月登場，南投縣長林明溱今天關心籌備進度，他與陸方團體會面時談到，希望重頭戲重慶銅梁火龍表演可加場演出。

南投燈會埔里燈區2月1日開燈、南投主燈區2月2日開燈，為迎接南投春節盛事，林明溱今天主持縣務會議特別關心燈會及沙雕園區籌備工作進度，並指示觀光處、工務處、文化局加緊腳步並確保品質，將最歡樂、浪漫燈會呈現國人眼前，以帶動南投春節商機。

林明溱說，一年一度的南投燈會即將熱鬧登場，今年內容比往年更豐富，除前兩年大受歡迎的重慶銅梁火龍、陝西安塞腰鼓表演將再度獻技，還有浙江湖州百葉龍也將首次來台，加上沙雕、水舞、花海等，內容精彩可期；浪漫情人橋也將完工，橋上布置浪漫光環境。

林明溱主持縣務會議後，接見中華全國台灣同胞聯誼會副會長許沛及重慶市渝台經貿文化交流中心訪問團。林明溱會中表示，重慶銅梁火龍這兩年演出獲熱烈回響，場場爆滿，許多民眾擠進只為親眼欣賞，今年確定2月17日到20日表演5場次，但希望能再加場演出。

重慶市渝台經貿文化交流中心主任王呂剛說，建議南投縣政府明年南投燈會表演節目可稍有不同，可邀重慶市其他非物質文化遺產項目來台演出，並可透過日月潭與長壽湖締結姊妹湖的結盟平台強化雙方交流互動。

另外，林明溱也談到兩岸現況及如何提升旅遊人數，他希望透過雙方經貿與旅遊交流，帶動更多中國大陸遊客到南投旅遊，可比照南投縣與浙江省交流模式，盼未來與重慶市有更多互動，吸引更多遊客來南投觀光旅遊。（編輯：吳佳穎）1080114