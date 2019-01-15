迎接新課綱 嘉大成立師資培育策略聯盟

國立嘉義大學為了迎接新課綱挑戰，15日由校長艾群（左）與嘉義地區35所中小學締結為「師資培育夥伴學校策略聯盟」。（嘉義大學提供）中央社記者江俊亮傳真 108年1月15日

（中央社記者江俊亮嘉義市15日電）國立嘉義大學為迎接新課綱挑戰，今天與嘉義地區35所中小學締結「師資培育夥伴學校策略聯盟」，希望有效運用校際資源，促進中小學新課綱課程教學、研究及師資培育整合。

嘉義大學今天辦理「素養導向新課綱與師資培育教師研習」，由嘉義大學校長艾群主持，會中邀請嘉義地區8所高中、8所國中、19所國小締結「師資培育夥伴學校策略聯盟」，共同簽訂教育夥伴關係協定。

嘉大師資培育中心主任吳芝儀說，「夥伴學校策略聯盟」目標在統合新課綱素養導向教學資源，促進學術合作，有效運用校際資源，提升雙方整體效益，盼促進中小學新課綱課程教學、研究及師資培育整合與運用。

主辦單位還邀請國立高雄師範大學教育學院院長方德隆、國立中正大學教育學研究所教授林永豐進行「新課綱最後一哩路」及「新課綱素養導向教學與課程設計」兩場專題演講，期望提供與會者面臨新課綱挑戰時，注入創新思維，翻轉教學。

吳芝儀表示，師資培育中心將於2月22至24日邀請南投縣爽文國中教師王政忠領導的「夢的N次方」專業師資團隊，到嘉大舉辦「素養導向新課綱課程設計與創新教學工作坊」，期望提供教學經驗分享平台，激發教學創意與熱情，促進教學相長。（編輯：翁翠萍）1080115