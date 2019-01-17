登記金門立委補選 洪麗萍盼助國民黨重回執政

前金門縣議會議長洪麗萍（前排左6）17日在上百名支持者簇擁下來到縣選委會，完成登記參加立委補選。她表示，盼望為國民黨蓄積2020重返中央執政能量。中央社記者黃慧敏攝 108年1月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）前金門縣議會議長洪麗萍今天完成登記參加金門地區立委補選，她表示，接受中國國民黨徵召提名，深感責任重大，力爭成為金門首位女立委，並盼中央地方一條心，助黨重回執政。

洪麗萍上午在上百名支持者簇擁下來到縣選委會，完成立委補選登記。支持者包括國民黨金門縣黨部主委林芳旋、前立委楊應雄，以及金門縣長楊鎮浯夫人張婭玲等人。大家高喊「牽麗萍的手，一起進立法院」，為她加持打氣。

洪麗萍表示，如果進入立法院，會爭取對金門最有利的政策，並希望中央地方一條心，除了再創金門奇蹟外，並盼國民黨在2020年重新贏回政權。

這次參選，洪麗萍提出三大訴求表示，掌握「女力時代」的潮流，力爭金門第一位女立委，落實男女平權；與新科縣長楊鎮浯執政團隊緊密合作、無縫接軌，力爭中央資源挹注，共同提升金門建設；同時結合國民黨立院黨團整體力量，鞏固金門地方執政根基，蓄積2020重返中央執政能量。

6項焦點政見包括，力促金門大橋2020如期完工，修訂離島建設條例，針對金門經濟、交通、教育、醫療、土地返還等面向修法，解決金門缺人、缺電、缺醫和缺交通的發展瓶頸等。（編輯：陳俊碩）1080117