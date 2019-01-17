鐵道驚見5公尺網紋蟒屍 屏東林管處籲勿棄養

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）台鐵人員南迴線屏東枋山路段今天凌晨巡邏時，發現一條斷成3截的5公尺外來種網紋蟒，學者研判應是民眾當寵物養，網紋蟒吞食野生動物且繁殖力強，林管處籲請民眾勿棄養。

提供照片的網友指出，網紋蟒屍體被道班人員發現時，已經斷成3截，散落在鐵軌旁，可能是穿越鐵道的時候遭火車輾斃，現場測量約有5公尺長。網路上掀起討論，認為被人當寵物飼養比海漂到台灣的可能性高。

林務局屏東林管處育樂課課長林湘玲表示，任意棄養外來種寵物，常因台灣野外沒有天敵，造成外來物種大量繁殖，衝擊原有生物的棲息環境，嚴重時可能破壞生態平衡，請民眾不要任意棄養。

屏科大野生動物保育研究所助理教授陳添喜表示，網紋蟒來自東南亞，台灣的紀錄裡沒有這個蛇種，他研判這條蛇也是引進飼養被逃出去或被棄置的可能性高，只要一淹水，蛇就可能流到野外，去年屏科大野生動物收容中心也收了一隻約5公尺的網紋蟒，後來飼主領回去。

陳添喜表示，網紋蟒被引進台灣飼養約20年，可長到10公尺長，和緬甸蟒都是世界數一數二的大型蟒蛇，被進口當寵物飼養，也有人繁殖來賣，網紋蟒野外繁殖能力強，主要吞食爬蟲類、鳥類、哺乳動物等，野生蟒也有吞食人的傳說，在美國的國家公園，網紋蟒和緬甸蟒吞食野生動物就造成生態的衝擊。

目前正在執行林務局綠鬣蜥控管計畫的陳添喜說，政府應該重視寵物飼養的控管，去年他的團隊共捕捉到1500隻的綠鬣蜥，有1000隻左右在屏東捉到，現在有許多人引進各種奇奇怪怪的蜥蜴，像蜥蜴這種野外繁殖力強的動物，對生態會造成衝擊。（編輯：陳政偉）1080117