台東逾千隻鳥遭加保扶毒死 小農稻穀未受汙染

台東縣卑南鄉一塊農田日前發現逾千隻鳥屍，台東縣動物防疫所日前表示，家畜衛生試驗所檢驗報告出爐，從死亡鳥類胃部的穀物檢驗出「加保扶」農藥殘留，確定是被農藥毒死。（中央社檔案照片）

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣卑南鄉一塊農田發現千餘隻鳥被農藥加保扶毒死，有關單位化驗收割和田裡掉落的稻穀，並沒有農藥殘留。

從台南到台東承租土地種稻的小農，採用友善耕作，田間不用農藥，但這個月5日收割後的田裡遍布鳥屍，撿拾清點，超過1200隻，主要是斑文鳥、白腰文鳥、麻雀，還有環頸雉、珠頸斑鳩，以及貓屍。

日前台東動物防疫所從死亡鳥類胃部穀類檢驗出加保扶農藥殘留，確定上千隻鳥類是被毒死。

台東區農業改良場人員也在第一時間前往小農的田裡採集掉落田間的稻穀，以及收割的稻穀化驗，結果今天出爐。台東區農業改良場長陳信言表示，採集的稻穀均未驗出農藥，證明加保扶是在收割後撒在田間。

保七總隊也朝向人為蓄意下毒偵辦，保七總隊第九大隊台東分隊長吳嘉文表示，日前查訪附近農戶，但是都說沒有使用農藥，最近也訪問過附近的農藥行，老闆也都說沒印象有誰買過這種農藥，目前還在偵辦中。（編輯：陳俊碩）1080118