寒冬送暖持續9年 蔡其昌：盼愛心關懷弱勢

（中央社記者郝雪卿台中20日電）年關將屆，立法院副院長蔡其昌今天在台中市的服務處發放民生物資給弱勢家庭，他表示，分享是世界上最美好的事情，期盼有更多的愛心能夠注入一起關懷弱勢。

為了讓弱勢家庭能獲得溫飽，蔡其昌邀集慈善團體募集物資，20日分別在台中市清水服務處及大甲服務處前舉辦「溫馨關懷寒冬送暖」活動，許多民眾一早就來排隊領取，由蔡其昌與志工共同發放白米、麵條、油品等民生必需物資，希望幫助經濟較弱勢的家庭在寒冬中能夠溫飽。

長期關懷弱勢的蔡其昌指出，今年與巨大機械、天一圓德等慈善團體協助海線地區急難救助，服務團隊辦理冬令救濟持續多年，近年也有翼礫聯誼會、會計師公會加入，與海線各區公所及服務處合辦寒冬送暖活動，讓弱勢戶都能歡喜過年。

蔡其昌表示，已經連續9年，在寒冬中都會舉辦冬令救濟的物資發放活動，今年持續與天一圓德及巨大機械合作，提供上千份的白米、麵條、罐頭、沙拉油等民生物資，於清水、大甲兩地發放，熱心公益的台中市議員楊典忠也到場協助物資發放。

蔡其昌認為，分享是世界上最美好的事情，有許多社會的邊緣戶需要大家關心，政府的補助機制未必能幫到所有家庭，期盼有更多的愛心能夠注入一起關懷弱勢，幫助弱勢族群度過困境，讓更多貧困或弱勢家庭，獲得需要的幫助。（編輯：方沛清）1080120