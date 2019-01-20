金蓮淨苑雲水書車 行動圖書館金門啟航

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門獲佛光山捐贈的首輛「雲水書車」今天在金蓮淨苑道場啟航，載著滿滿書香和無限希望的行動圖書館，將在退休校長陳為學帶領的「校長說故事團隊」和金門佛光人協助下行腳全縣。

金蓮淨苑住持永勤法師指出，10年前，佛光山打造第一輛「雲水書車」，開往偏鄉散佈書香，如今擴充到53輛，全台包括離島金門共有39個駐點，行腳更遍及全台291個鄉鎮。她說，一輛書車就是一座行動圖書館，滿載知識前進偏遠角落，讓教育資源匱乏的孩子也能經由閱讀開啟智慧，翻轉人生。

永勤法師說，雲水書車這項「希望工程」已推動10年，除了書車擴增，還有57名志工化身「海鷗叔叔」跋山涉水送書，2172名說故事阿姨隨車下鄉陪伴孩子閱讀，盼能弭平城鄉教育資源差距。

去年11月中，永勤法師偕同金蓮淨苑義工－柏村國小退休校長陳為學、國際佛光會金門協會現任會長吳培甄等人到佛光山，接收佛光山文教基金會捐贈離島金門的第一輛雲水書車，希望藉著書車的駛進離島、偏鄉，提供更多資源，嘉惠離島的民眾與學童。

永勤法師說，10年來，由書車延伸的關懷行動包括2013年推動的國際書展、建立校長說故事團隊，赴書車駐點學校舉辦作文比賽、開辦故事營與兒童營、為偏鄉孩子舉辦聯合畢業典禮等，至今全台灣及日本、菲律賓、馬來西亞及香港等地，都可看到佛光山雲水書坊的身影，連文化資源貧乏的小琉球也可感受到行動書坊帶來的便利。

去年8月退休的陳為學，在卸下公職後正式扛起行動書車的責任，從社區到偏鄉、到駐點學校，他希望藉著行動書車的行腳，讓眾生歡喜，也讓大家都能感受到書香的美好。（編輯：吳佳穎）1080120