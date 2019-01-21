嘉縣社會局長 民進黨前組織部主任李政毅接任

（中央社記者江俊亮嘉義縣21日電）嘉義縣長翁章梁今天主持社會局長交接典禮，新任局長由民進黨前組織部主任李政毅接任。曾當過嘉義縣社會局長的翁章梁表示，社會局的責任只會更多，不會更少。

翁章梁當選縣長後，今天第一次「回娘家」，受到熱烈歡迎。他開玩笑表示，不要以為他當過社會局長，社會局壓力就會比較輕；就因為他當過局長，社會局將成為縣府團隊指標單位，責任只會更多，不會更少。

縣府說，李政毅51歲，嘉義縣梅山鄉人，文化大學政治系碩士，曾任民進黨台北市黨部主委、2016年外交部美國總統民主黨初選觀選團團長、民進黨中央黨部社運部副主任和青年部、組織部主任、南投縣政府公職。

李政毅從社會局代理局長張翠瑤手中接下印信，宣誓履新。翁章梁稱許李政毅歷練豐富，善於溝通協調，相信社會局未來在NPO的量能、長照業務擴充、深水區業務的處理都能更上一層樓。

翁章梁說，他曾任嘉義縣政府社會局長11年，深感社會局是堅實的戰鬥團隊，他對社會局有很深的期許和感情，主管都是從基層一路拚上來，對業務非常熟悉；很高興優秀嘉義子弟李政毅願意回地方一起打拚。

李政毅表示，縣長翁章梁告訴他「社會局個個都是能征善戰的戰將」，他才敢承擔重任。他會在最短時間內就定位，熟悉各項業務，帶領同仁一起努力。（編輯：翁翠萍）1080121