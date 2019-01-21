危險海域釣魚 著救生衣防滑鞋保平安

（中央社記者王朝鈺新北市21日電）新北市東北角及基隆海域去年共發生19起民眾落海事件，造成9人死亡悲劇。新北市政府消防局今天呼籲，民眾前往危險海域釣魚時，應穿著救生衣與防滑鞋，避免憾事發生。

家住新北市汐止區的63歲潘男，上午與友人相約前往龍洞海域釣魚，因潘男先抵達約定的台2線89公里處，便穿著救生衣、拿起釣具逕自前往釣點。

同行友人隨後抵達約定點，換好裝備後跟上。友人還沒走到釣點，於上午7時許在途中發現潘男跌落在九孔池附近。友人立刻向消防局通報，警消及岸巡抵達現場時，潘男已死亡。

消防局表示，新北市東北角海域去年發生2人落水、2人溺斃意外；基隆海域去年則發生17起落海事件，造成7人死亡悲劇。

消防局指出，依據交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處民國105年6月15日公告，包含龍洞在內共17處危險區域，每年1至3月、11至12月是異常浪（瘋狗浪）好發期間，人員進入危險區域應穿著救生衣及防滑鞋，不得有危害自身或他人安全行為。

消防局表示，若危害自身安全行為者，可處新台幣3萬元以上、90萬元以下罰鍰；危害他人安全行為者，處新10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

消防局指出，東北角風景區管理處每年10月至隔年3月，每週六與日都會邀集警察局、消防局及海巡單位前往危險海域聯合稽查。期間新北市消防局也會每天編排海域安全巡邏勤務，確保民眾安全。

消防局呼籲，民眾前往海岸釣魚時請隨時注意氣象、海象，並穿著救生衣與防滑鞋，才能降低危險性，避免憾事發生。另外，也可在新北市境內海巡安檢所、消防分隊、派出所及遊客中心共計39處，免費借用救生衣。（編輯：戴光育）1080121