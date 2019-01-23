批中央管理嬰幼產品怠惰 議員籲訂自治條例

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市議員劉美芳今天表示，近來頻傳因產品設計瑕疵造成嬰幼兒受傷甚至死亡情事，她質疑中央檢驗稽查怠惰把關，要求市府參照歐美標準訂定自治條例管理，守護孩童安全。

劉美芳今天在新北市議會召開記者會表示，自己是兩個小孩的媽，但看到折疊桌夾死女童的案件很心痛，能感受被夾女童如同魚離水難呼吸的痛苦，也顯示嬰幼兒需要更多安全的照護。

她表示，但是近來頻傳因產品設計瑕疵造成嬰幼兒受傷甚至死亡情事，不僅受害家庭身心受創，也對政府把關產生重大質疑。

104年時發生嬰兒被床圍欄產品夾死的事件，當時受害者媽媽也出面泣訴，沒想到為了保護嬰兒安全的兒童用床邊護欄，卻因設計不良讓她5個月大的小孩卡在護欄與床墊間窒息而死。

受害媽媽說「事情已過3年了，但她仍無法從傷痛中走出來」，談到此事仍難忍淚水，她希望國家能澈底落實嬰幼兒產品的安全標準制定與檢驗。

劉美芳表示，標檢局早在民國96年就公布摺疊桌的國家標準，但卻遲未列入應施檢驗項目，直到女童遭摺疊桌夾死的事故後，標檢局才表示將摺疊桌列為應施檢驗商品，標檢局也是在床圍欄事故後才制定嬰幼兒床圍欄產品的國家標準。

她強調，難道要有死人才會列應施檢驗的管制，既然中央怠惰，為了保護自己的小孩，她要求市府依地方自治法訂定自治條例，自己來管，守護孩子的安全。

列席記者會的新北市政府經發局科長潘守廉表示，中央已訂有嬰幼兒檢驗規範的有80種，後續對於歐美訂定應施檢驗的項目，台灣若有未訂的部分，市府會去查詢中央訂定方向，若無訂定方向，市府才會列自治條例立法的參考。基於預防的方式，半年內與中央協調列入應施檢驗項目，中央若無法即時處理，市府就會啟動制定自治條例的動作。（編輯：方沛清）1080123